Denon發布全新家居音響設備　入門價買靚聲喇叭系列及黑膠唱盤

日本老字號音響品牌Denon終於推出新一代Denon Home家居喇叭系列，帶來200、400及600 3款不同定位及音質的喇叭；另外更有一款入門黑膠唱盤，以高階型號為設計藍本，但價格及使用方式更加親民，為家庭音響帶來專業音質但更輕鬆的選擇。

3款不同定位

今代Denon Home系列設計更加圓潤，用上鋁合金、矽膠及透氣網布製作，外觀摩登優雅。圓筒形的200無線智能喇叭為最細版本，內建Class‑D擴音3單元，包括兩個25mm高音及低音：1個4 吋102mm單元，聲音取向飽滿、細節與空間填充感，支援虛擬Dolby Atmos Music，一隻已有立體聲效果。

400無線智能喇叭為「客廳主力級」的一體式無線喇叭，採用橢圓形柱體設計。內建雙高度向上發聲喇叭，帶來更明顯的垂直向度與包圍感，6單元有雙高音、4.5吋低音與內建1吋高度單元組成，每個單元皆由獨立擴音驅動，音質更加立體飽滿，低頻亦更加強勁。