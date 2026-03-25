Denon發布全新家居音響設備　入門價買靚聲喇叭系列及黑膠唱盤

日本老字號音響品牌Denon終於推出新一代Denon Home家居喇叭系列，帶來200、400及600 3款不同定位及音質的喇叭；另外更有一款入門黑膠唱盤，以高階型號為設計藍本，但價格及使用方式更加親民，為家庭音響帶來專業音質但更輕鬆的選擇。
3款不同定位
今代Denon Home系列設計更加圓潤，用上鋁合金、矽膠及透氣網布製作，外觀摩登優雅。圓筒形的200無線智能喇叭為最細版本，內建Class‑D擴音3單元，包括兩個25mm高音及低音：1個4 吋102mm單元，聲音取向飽滿、細節與空間填充感，支援虛擬Dolby Atmos Music，一隻已有立體聲效果。
400無線智能喇叭為「客廳主力級」的一體式無線喇叭，採用橢圓形柱體設計。內建雙高度向上發聲喇叭，帶來更明顯的垂直向度與包圍感，6單元有雙高音、4.5吋低音與內建1吋高度單元組成，每個單元皆由獨立擴音驅動，音質更加立體飽滿，低頻亦更加強勁。
600喇叭更內置8單元陣列，內建雙19mm高音單元、66mm中頻、66mm向上發聲單元以及前後雙6.5吋低音單元。每個單元同樣由獨立擴音驅動，音樂更澎湃衝擊，覆蓋更完整頻段。音量充足，聲場與能量更加廣闊，為3款之中最高階強勁之選。
3款喇叭支援HEOS生態，可利用HEOS App控制多房間播放、分組與串流，設定更加簡單，亦容易擴展到多房間或家庭劇院組合。喇叭均推出炭黑及石灰兩種配色，並可以App進行EQ調整、選擇模式等，售價分別為$2780、$3980及$5580，現已有售。
入門藍牙黑膠唱盤
另外Denon亦推出一款入門級藍牙黑膠唱盤DP-500BT，以穩定播放及容易使用為賣點，設計以高階版本為靈感，雙色壓鑄鋁轉盤抗震機身，採用4款懸浮式支腳及S形唱臂，經典復古造型適合配襯不同家居。
黑膠唱盤以皮帶驅動，隔離馬達震動，帶來更穩定轉速，與乾淨細緻的高保真聲音。半自動操作具自動抬臂與停止功能，保護唱針與唱片，操作更簡易方便內建可切換唱放（Phono Preamp），可直接接駁主動式喇叭或擴音機，毋須額外設備，支援藍牙串流，可無線連接喇叭或耳機。售價$6880，將於4月開售。