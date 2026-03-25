鴻蒙生態學堂首度登港 共築大灣區數碼創新生態

作為大灣區國際創科樞紐，香港企業的發展核心早已從單一產品服務競爭，升級為全場景數碼生態搭建、跨域資源協同。「鴻蒙生態學堂·創新實訓營」首度落地香港，於3月19日至20日在香港科學園高錕會議中心順利舉辦，匯聚港澳30餘家各行業企業技術開發者，展開為期兩天的系統實訓與認證，標誌著鴻蒙生態正式深度賦能港澳企業，助力區內企業打通數碼轉型瓶頸，加速大灣區2B產業數碼創新生態一體化融合。
一、港澳頭部企業加速入局 生態協同釋放區域產業價值
本次活動落地後，港澳各行業頭部2B企業紛紛搶灘鴻蒙生態，完成應用適配與升級，核心聚焦產業效率優化與大灣區跨境協同，而非單一商業層面的流量獲取。香港餐飲服務龍頭OpenRice開飯喇、珠寶零售品牌周大福，以及澳門MPay澳門錢包、澳覓、巴士報站等服務企業，均已完成鴻蒙應用上架或生態優化，依托統一技術底座，打破港澳與內地的跨境對接壁壘，實現跨區域服務無縫銜接。
針對企業的數碼轉型痛點，鴻蒙生態及元服務模式，有效縮短企業應用研發與落地周期，降低中小企數字化門檻。Keeta、環島中港通等跨境服務企業，借助「免安裝、即用即走」的元服務輕量化模式，優化跨境出行、本地服務等場景的運營效率，彌合不同規模企業的數碼落差，推動大灣區產業形成高效協同的數碼創新生態閉環。
二、本土人才培育落地 破解企業研發與人才短板
港澳企業數碼轉型的核心瓶頸之一，在於專業技術人才儲備不足，本次實訓營重點聚焦企業人才賦能，搭建本土化技術培育體系。活動現場，職業訓練局（VTC）正式成為香港首個鴻蒙生態培訓型認證服務商，由香港資訊科技學院（HKIIT）執行培育工作，推動香港鴻蒙技術人才培育標準化、體系化。
實訓期間，華為資深工程師為港澳企業開發者提供深度實戰教學，覆蓋應用開發、上架全流程，直接助力企業搭建專屬技術梯隊，解決研發成本高、技術能力不足的長期痛點。後續鴻蒙生態還將聯動香港八大院校，延伸產學研培育鏈條，為港澳持續輸送專業數碼技術人才，築牢企業長遠發展的人才根基。
三、全方位賦能千行百業 強化香港產業創科優勢
除零售、餐飲、跨境服務領域外，鴻蒙生態正逐步滲透港澳教育、民生服務等多類2B企業場景，香港大學亦推進專屬鴻蒙應用開發，進一步拓寬企業數碼創新場景邊界。從頭部大企業到中小企，從本地服務到跨境產業，鴻蒙生態為港澳企業提供統一技術底座，實現資源共享、協同發展。
立足大灣區融合發展大局，鴻蒙生態在港落地，不僅助力港澳企業實現高效數碼轉型，更強化香港作為國際創科中心的產業優勢，推動大灣區形成技術互通、資源共享的數碼創新生態圈，為區域產業高質量發展注入持久動力。