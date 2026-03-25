鴻蒙生態學堂首度登港 共築大灣區數碼創新生態

作為大灣區國際創科樞紐，香港企業的發展核心早已從單一產品服務競爭，升級為全場景數碼生態搭建、跨域資源協同。「鴻蒙生態學堂·創新實訓營」首度落地香港，於3月19日至20日在香港科學園高錕會議中心順利舉辦，匯聚港澳30餘家各行業企業技術開發者，展開為期兩天的系統實訓與認證，標誌著鴻蒙生態正式深度賦能港澳企業，助力區內企業打通數碼轉型瓶頸，加速大灣區2B產業數碼創新生態一體化融合。

一、港澳頭部企業加速入局 生態協同釋放區域產業價值

本次活動落地後，港澳各行業頭部2B企業紛紛搶灘鴻蒙生態，完成應用適配與升級，核心聚焦產業效率優化與大灣區跨境協同，而非單一商業層面的流量獲取。香港餐飲服務龍頭OpenRice開飯喇、珠寶零售品牌周大福，以及澳門MPay澳門錢包、澳覓、巴士報站等服務企業，均已完成鴻蒙應用上架或生態優化，依托統一技術底座，打破港澳與內地的跨境對接壁壘，實現跨區域服務無縫銜接。

針對企業的數碼轉型痛點，鴻蒙生態及元服務模式，有效縮短企業應用研發與落地周期，降低中小企數字化門檻。Keeta、環島中港通等跨境服務企業，借助「免安裝、即用即走」的元服務輕量化模式，優化跨境出行、本地服務等場景的運營效率，彌合不同規模企業的數碼落差，推動大灣區產業形成高效協同的數碼創新生態閉環。