ASUS Zenbook S及A系列手提電腦上場　高科技物料打造、實試10kg啞鈴壓機都唔爛！

ASUS推出全新一代Zenbook S及A系列手提電腦，請來吳倩怡Sinnie親身示範。

華碩香港發布新一代ASUS Zenbook系列手提電腦，陣容包括歷來最無邊的雙螢幕手提電腦Zenbook Duo、只有1.1cm超薄機身的Zenbook S，以及990g輕巧的Zenbook A，以ASUS Ceraluminum高科技陶瓷鋁合金打造，配上頂級配置，呈現輕奢定位。

獨家陶瓷鋁合金質感 全新Zenbook系列機身全面採用華碩研發的ASUS Ceraluminum高科技陶瓷鋁合金物料，結合陶瓷的高硬度特性與鋁合金的輕量優勢，令機身保持纖薄輕巧，同時提升整體耐用性。相較傳統鋁合金，ASUS Ceraluminum具備防刮及抗污能力，不易印上指紋，啞色質感溫潤舒適。採用化學處理工藝，每一次反應皆呈現自然且不可複製的紋理效果，令每部Zenbook機身都擁有獨一無二的表面質感與自然配色。

ASUS Zenbook DUO豪華雙屏 榮獲iF設計金獎的全新ASUS Zenbook DUO，升級隱藏式螢幕轉軸設計，將兩塊螢幕之間的間隙縮小70%，並且180度可完全攤平，將雙螢幕無縫整合，帶來近乎20吋的無邊寬廣視野，能同時顯示多個視窗與應用程式，特別適合需要高度多工處理的專業人士及創作者。 搭載兩個14吋3K ASUS Lumina OLED 144Hz螢幕，具備抗反光塗層1000nits螢幕亮度，配備Dolby Atmos 6支揚聲器，視聽效果俱佳。內建99Wh特大電池，可提供最長18小時續航力，雖然配備雙屏幕，但機身重量僅1.65kg，鍵盤亦超薄輕巧，隨行無負擔。

Zenbook DUO最高搭載Intel Core Ultra X9 388H處理器，配備Intel Arc GPU，提供高達50 TOPS 的AI算力，結合雙風扇散熱系統，效能強悍。配合ASUS AI功能及Copilot+ PC體驗，可讓工作更省時高效。大會請來Lolly Talk及晚安莉莉成員吳倩怡Sinnie示範如何利用ASUS Zenbook DUO進行創作，雙芒方便她可進行多聲軌錄音，同時進行多工亦更加方便。 配備Intel Core Ultra X7 358H、32G+1TB內存售價$27998起，即日起至4月30日預訂，即送Marshall Emberton III藍牙喇叭。

Zenbook S系列極致纖薄 ASUS Zenbook S系列以極致纖薄設計及自然配色見稱，新一代效能更升級，在NPU效能與功耗表現上均有突破性進化。提供14吋Zenbook S14及16吋Zenbook S16兩款選擇，兩者同樣配備3K ASUS Lumina OLED螢幕及Dolby Atmos音效，視聽體驗。 Zenbook S14以僅1.1cm厚及1.2kg重，成為ASUS Zenbook系列最纖薄的14 吋手提電腦。最高搭載 Intel® Core™ Ultra 9 386H處理器，具備高達50 TOPS AI算力，較上一代 NPU 效能提升約 40%，同時耗電量大幅降低至約10%。具備77Wh特大電池，能提供最長 27小時續航力，讓用戶即使一整天外出，亦毋須頻繁充電。

Zenbook S16同樣僅1.1cm厚，配備16吋大螢幕，機身只1.5kg重。最高搭載AMD Ryzen AI 9 465處理器，同樣提供50 TOPS AI算力。內建83Wh特大電池，最長可達23小時續航。 暫時只有S14系列可供預售，白色或灰色機身配備Intel Core Ultra 9 386H、32GB+1TB內存售價$19998，即日起至4月30日預訂，即送Marshall Minor IV無線耳機。

Zenbook A系列輕巧長氣 以極致輕量與超長續航力為賣點，同樣有14吋及首次加入的16吋機型。Zenbook A14以僅990g重，成為ASUS Zenbook系列中最輕的14吋手提電腦。配合70Wh電池，最長可達33小時續航力搭載全新Snapdragon X2 Elite處理器，提供高達80 TOPS的AI算力，能流暢應付日常工作、多工處理及AI應用。 Zenbook A16有16吋，但機身重量僅1.2kg，猶如14吋電腦重量。同樣內建70Wh電池，最長可達 21小時續航力。搭載全新Snapdragon X2 Elite Extreme處理器，內建80 TOPS NPU AI算力，提供高效的 AI 運算能力。 A14具備灰色及杏色可選，並有32GB+512GB或1TB內存，售價分別為$16998及$17998；A16只有杏色機身，普通屏幕版有48GB+512GB及1TB可選，售價分別為$17998及$18998；觸屏版48GB+1TB $19998。即日起至4月30日預訂，即送ASUS香氛滑鼠及Marshmallow無線鍵盤。

ProArt GoPro Edition最強聯乘 ProArt GoPro Edition將ASUS ProArt系列的創作效能，與GoPro的影像生態系統深度整合。產品採用GoPro聯名設計，機身強悍具戶外風格，跟機附送限定聯乘保護套及包裝盒。機身採用360° 轉軸二合一設計，13.3吋屏幕，重量約1.39kg，堅固耐用。 手提電腦內建的ASUS StoryCube應用程式，支援GoPro雲端同步及360度影片，方便用戶直接於電腦上瀏覽、管理及編輯素材，大幅簡化從拍攝到輸出的完整工作流程。最高搭載AMD Ryzen AI Max+ 395處理器、NVIDIA GeForce RTX 5090顯示卡及最高128GB RAM，可流暢應付高解像影片剪輯、即時渲染及AI驅動多工創作，大幅提升製作效率。128GB+1TB配置，售價$33998。

