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科技
出版：2026-Mar-27 08:00
更新：2026-Mar-27 08:00

vivo X300 Ultra及X300s攝影師套裝曝光 配400mm / 200mm雙長炮

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vivo X300 Ultra及X300s攝影師套裝曝光 配400mm / 200mm雙長炮

vivo X300 Ultra及X300s攝影師套裝曝光 配400mm / 200mm雙長炮

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將於 3 月 30 日（下星期一）發布的 vivo 攝影旗艦 X300 Ultra 跟 X300s 手機，較早前有品牌高層率先披露兩款新品的攝影師套裝內容，其中 X300 Ultra 包裝將備齊 400mm 跟 200mm 雙長炮，內容相當豪華。

vivo X300 Ultra 跟 X300s 攝影師套裝資訊，由 vivo 產品經理韓伯嘯透過微博帳號展示，包括官方效果圖跟配件詳細訊息均全面披露。

vivo X300 Ultra規格包括200mm 口紅增距鏡

其中旗艦機型 vivo X300 Ultra 攝影師套裝，將配有 400mm 大炮、跟 200mm 口紅增距鏡，定製手機殼、裝飾環跟濾鏡環，專屬相機袋、肩繩及拍攝手柄等配件。

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旗艦機型 vivo X300 Ultra 攝影師套裝，將配有 400mm 大炮、跟 200mm 口紅增距鏡，定製手機殼、裝飾環跟濾鏡環，專屬相機袋、肩繩及拍攝手柄等配件 X300 Ultra 包裝將備齊 400mm 跟 200mm 雙長炮，內容相當豪華 vivo X300s 攝影師套裝，亦提供 200mm 口紅增距鏡、定制手機殼及攝影師肩帶，同樣擁有不錯長焦拍攝表現。

至於 vivo X300s 攝影師套裝，亦提供 200mm 口紅增距鏡、定制手機殼及攝影師肩帶，同樣擁有不錯長焦拍攝表現。

3月30日發布會亮相

Mobile Magazine 短評：如無意外兩款攝影師套裝價格，將隨3月30日發布會推出手機後，同場揭示相關銷售詳情，對講求手機攝影表現用家來說值得留意。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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