vivo X300 Ultra及X300s攝影師套裝曝光 配400mm / 200mm雙長炮

將於 3 月 30 日（下星期一）發布的 vivo 攝影旗艦 X300 Ultra 跟 X300s 手機，較早前有品牌高層率先披露兩款新品的攝影師套裝內容，其中 X300 Ultra 包裝將備齊 400mm 跟 200mm 雙長炮，內容相當豪華。

vivo X300 Ultra 跟 X300s 攝影師套裝資訊，由 vivo 產品經理韓伯嘯透過微博帳號展示，包括官方效果圖跟配件詳細訊息均全面披露。

vivo X300 Ultra規格包括200mm 口紅增距鏡

其中旗艦機型 vivo X300 Ultra 攝影師套裝，將配有 400mm 大炮、跟 200mm 口紅增距鏡，定製手機殼、裝飾環跟濾鏡環，專屬相機袋、肩繩及拍攝手柄等配件。