自從Google宣布逐步擴展Gemini網絡應用程式（web app）體驗至全港所有用戶，稍後亦將涵蓋 Gemini行動應用程式（mobile app），港人等了又等，相信大部分人今日都可以成功用到Gemini，包括網頁版及手機網頁及App版，Android及iOS版本亦已上架，即使不連接VPN都用到免費版，終於可以暢玩Gemini各項強大的AI功能！

Gemini 3模型 速試了手機版的Gemini，現時用的是Gemini 3模型，可使用快速、思考及Pro 3款模式，一般日常使用其實快速已夠智能強大。不只用作查詢及搜尋資料、撰寫內容、執相等，還有不少實用而好玩的功能。

簡單功能開始 比較輕鬆的用法是在主頁上已可用幫助學習、提升一天等功能，按下去即可以給予不同方面的學習方式，又可以即時提供暖心新聞、減壓方法、製作歌單等。即使沒有頭緒如何使用，都可以試用這些簡單功能。

生成圖片快速精美 相信最多人喜歡玩的是生成圖像，現時免費版Gemini採用最新的Nano Banana 2模型，生成圖像已經夠快夠準，支援4K解像度。可即時生成近期流行的「寶可夢卡牌」風格、真實相片、有文字的圖表等，不過仍然有少量火星文及怪獸字。

音樂創作好玩 在音樂方面都可以進行創作，用的是Lyria 3模型，雖然30秒的音樂較為需時，但兩三分鐘後已經有結果。曲風有紋有路，更有「主唱」唱出歌詞、封面圖等，雖然口音有點怪，不過以免費生成來說，玩玩都不錯。

自製童話繪本 其中一個有趣的Storybook功能，可以根據主題、讀者年齡、圖畫風格等創作專屬故事繪本，有齊插圖更可以聆聽，10頁的故事創作根據指令而創建，指示要似《怪奇物語》，角色都有向原著「致敬」，雖然可作朗讀，但語氣比較平舖直敘。

Gemini Live不穩定 最實用的Gemini Live，可以當作AI助理在手機中使用，直接以語音設定鬧鐘、將活動加入日曆、導航等等，不需再自行慢慢輸入。而且可以像視覺智能般同時拍攝及詢問、分享螢幕畫面、總結頁面及詢問頁面的問題，不過實試反應未算很快，有時又會突然轉換語言，有時有網絡問題，未算最穩定。

更多進階用法 打開Gemini左上角的選項，除了有過往紀錄外，其實還有一些實用功能，例如Gem可以建立「人設」，輸入目標、偏好等各項細節，符合特定的指令，讓Gemini根據指令做出回覆，以後就不需每次重複輸入，進行靈感創作、職涯導師、學習輔導、寫作編輯等，答覆就會更加個人化。下方亦可以使用即時寫App、設計遊戲或測驗的Canvas、進行深入研究的Deep Research功能等，創作或學習更加便利。 不過免費版Gemini亦有限制，對話次數大約每日30至90次，視乎伺服器調整，並主要用Flash模型而非Deep Think；圖片生成每日約20張、音樂10首、每月5份Deep Research報表等。暫時未有Workspace整合，對話數據亦有機會用於訓練或改進模型。實試多個功能都算快速，而且效果令人滿意，為港人的生活、工作各方面都帶來了更多可能性及方便。