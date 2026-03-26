Dyson PencilWash直桿洗地機登場 纖巧手柄有幾靈活？

傳統的地板清潔方式，如利用拖把在清潔過程中反覆沾染污水，容易造成二次污染，用紙拖把又不夠乾淨及環保。Dyson全新推出PencilWash直桿洗地機，跟之前推出的PencilVac Fluffycones機身相似，超薄輕巧慳位，加上污水分離設計，拖地更加輕鬆企理。

極幼手柄輕巧易用 Dyson PencilWash直桿洗地機直手柄徑僅38毫米，與早前推出的PencilVac Fluffycones手柄寬度一樣只有38毫米纖細，手握僅重380克，全機僅重2.2公斤，而且開機時會有輕微牽引力進行拖拉，透過簡單旋轉即可自然轉向，單手輕鬆操作。能後傾斜170°，深入矮身家具底部及狹窄空間，設有細底坐可以直立式放置，節省空間。

污物一筆勾「消」 PencilWash洗地滾筒吸頭可持續使用清水清洗地板，比傳統濕拖更衛生高效，減少污垢、碎屑及污水進入並積聚於機器內部，可能滋生細菌、散發異味、堵塞管道並導致吸力減弱等問題。PencilWash直桿洗地機採用無濾網式設計，有效避免洗地機污垢殘留，更加衛生之餘保養亦更簡單。 搭載高密度微纖維滾筒，每平方公分密佈64000根纖維刷毛，高速旋轉時可同步清除污漬與碎屑；配合精密設計的8點釋水浸潤系統，全程以清水均勻浸潤滾筒、清洗地面。洗地滾筒每次旋轉時會刮走污水及碎屑，省卻傳統拖地時需要中途換水及以髒水重複清潔的問題。



強效拖地方式 提供兩種洗地模式，預設的標準模式適用於日常硬地板清潔，而強效模式則適用於局部清潔污漬。可根據不同地板類型與清潔需求調整水量，衛生清潔的同時保持地板乾爽。 300毫升的淨水箱可清潔達100平方米地板面積，水箱位於底座，以達至最佳平衡，並減輕手握重量。30分鐘續航時間以及可替換的四芯鋰離子電池，可延長使用時間。售價為$2990，現已上市。

Dyson V10 Optic吸塵機同上場 Dyson同時推出V10 Optic無線吸塵機，配備Fluffy Optic智能光學偵測吸頭，偵測高達2倍隱藏塵垢。配合數碼摩打轉速高達110000rpm，可產生170AW吸力，輕鬆吸除肉眼難以看見的灰塵。吸塵機可轉換為手持式，能清潔梳化、床褥等處的深層灰塵，運行時間長達60分鐘。

配備全密封HEPA過濾系統，採用五重過濾，可捕捉並鎖住99.99%小至0.1微米的微粒，保持強勁吸力的同時排出更潔淨的空氣。售價為$4290，現已上市。