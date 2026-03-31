2026建造業議會可持續建築大獎 啟動禮圓滿舉行 業界同心築綠色未來

「2026建造業議會可持續建築大獎」（大獎）啟動典禮早前於建造業零碳天地圓滿舉行，正式為這項行業盛事揭幕。當日多位行業翹楚出席參與，並就可持續發展、減碳策略及創新科技應用等熱門議題深入討論，展現業界對綠色未來的共同承擔。

三年一度 見證業界綠色轉型 大獎自2018年創辦以來，每三年舉辦一屆，至今已迎來第四屆。這項由建造業議會（議會）主辦的行業盛事，旨在嘉許在可持續建築範疇表現卓越的項目及從業員。議會主席何安誠教授工程師致歡迎辭時表示：「『建造業議會可持續建築大獎』不僅是嘉許傑出項目的平台，更是展示行業責任與承擔、推動整體進步的重要加速器。建造業供應鏈長、涉及單位多、影響力大，舉辦大獎以外，議會亦提出三大減碳方向，包括工地電氣化與潔淨能源應用、拆建廢料管理及高效建築和建造數碼化，以支援業界減碳、減廢，達致可持續發展。」

議會執行總監鄭定寕工程師致辭時則表示過去三屆大獎共收到超過九百份申請，涵蓋公私營項目的各個領域，充分反映業界對可持續發展的重視。

建造業議會主席何安誠教授工程師

建造業議會執行總監鄭定寕工程師

項目為本 聚焦團隊協作成果 鄭定寕工程師續指今屆大獎在獎項類別上作出多項革新，包括將過往以公司為單位的「機構類別」，改為以項目為單位，更聚焦團隊的協作精神與項目成果。而在獎項類別方面，大會特別增設「低碳項目嘉許」，反映議會對智慧城市和環保減碳的關注。 可持續建築理念除重視建築物自身環保表現，項目與周邊社區的互動同樣重要。今屆大獎五大評審範疇中，「參與和溝通」是關鍵一環，意味參賽項目不但要在技術層面做到可持續，更要推動與社區的建設性互動，強化項目與社會融合，有利凝聚。大獎籌委會主席梁維健建築師在訪問中以北部都會區等大型發展項目為例：「不少工程團隊面對如何在發展與自然之間取得平衡的挑戰，而北部的項目團隊會主動舉辦社區說明會、開放日或工作坊，讓居民了解項目的環保設計，例如保留原生樹木、設計生態走廊、減低施工期間的噪音和塵埃影響。這些溝通工作雖然不屬於傳統的工程技術範疇，但對於提升市民對可持續建築的認識和接受程度，卻起着至關重要的作用。」

大獎籌委會主席梁維健建築師

熱烈討論 將香港經驗帶上國際舞台 啟動禮同場舉行討論環節，邀得業界不同界別代表以「推動可持續建築：創新與跨領域支 持的作用」為題交流，並就行業如何推動可持續建築、企業在人工智能應用方面的相關經驗，以及未來願景等議題分享見解。

展望未來，可持續建築大獎的終極目標，是要將香港建造業的技術與經驗推向國際舞台。香港多年來在大型基建項目的推展與管理上累積了豐富經驗，擁有優秀的人才、世界水準的專業標準，以及卓越的工程管理能力。透過這個獎項平台，議會希望將本地能夠做到、做得好的可複製方案推向更大舞台，促成更多項目與承建商效法。 梁維健建築師補充：「香港有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，在國家支持綠色發展的大方向下，香港建造業正以決心和行動，將香港的可持續發展打造成一個優質品牌，讓國際社會一提到可持續建築，便會聯想到香港。」

集眾之力 塑造香港綠色未來 達致可持續發展不能單靠一人之力，梁維健建築師亦指可持續建造業並非只是議會的工作，而是整個業界的使命。從工地前線到項目管理層、發展商到承建商、供應商到金融機構，每一個持份者都在為香港的綠色未來貢獻力量。而可持續建築大獎的意義，正是要表揚這些努力，讓優秀的實踐經驗得以傳承和推廣，最終讓每一位市民都能生活在更宜居、更可持續的城市環境之中。 大獎由即日起至2026年6月18日接受網上報名，有關大獎類別、報名資格、評審準則等資訊，＞＞＞請點擊瀏覽＜＜＜