日立小涼伴冷氣升級 「左涼右爽」CCK變頻系列登場

天氣漸漸和暖，是時候做好迎接夏日的準備。日立小涼伴窗口式冷氣機，經典的左右送風設計實用涼快，至今累計銷量已突破100萬部！2026年更推出全新產品，變頻窗口式冷氣機CCK系列功能升級，絕對是今個夏天必備良伴。 日立窗口式冷氣機CCK系列，提供¾匹、1匹及1.5匹型號，適合不同家居環境。升級至更節能的變頻技術，特有左右兩面出風設計，送風角度比一般冷氣機更廣闊，涼風均勻吹送至每一角落，安裝亦不受限制。配合DC Inverter變頻技術，快速達到設定溫度並維持恆溫，加倍寧靜。全線系列採用R32環保雪種，並獲1級能源標籤，更加慳電。

空氣過濾淨化 香港都市人體質容易敏感，全新CCK系列配備多項空氣淨化技術及過濾功能，包括日立獨有的FrostWash自潔洗技術，透過結霜及融化，自動洗淨熱交換器上的塵埃污垢，防止灰塵積聚，維持最佳製冷效能。一按即可清洗冷氣，方便省時。 冷氣內亦配備PM2.5 Wasabi納米鈦空氣過濾網，有效去除99% PM2.5微粒，更有效減少細菌達99%，抗敏、防霉及除臭，香港潮濕天氣最適合不過。採用波長280nm以下的UVC，破壞細菌及病毒的分子結構，冷氣開啟即自動高效淨化空氣，毋需操控。另亦配備釋放AQtiv-Ion Lite高濃度活氧離子，減少過敏原及減少霉菌達99%，提升整體空氣清新度。

智能家居手機操控 只需透過AirCloud Go手機應用程式，即可隨時隨地遙距開關冷氣、設定溫度及每周排程等。特設Air Sleep睡眠控溫功能，透過人體感測模組運作，因應入睡時的體感變化，進行準確溫度調節，令用家在舒適的室溫入眠。 日立完善產品列陣 除了CCK系列外，同步亦有冷氣機新品，包括全新變頻窗口式冷氣機CDK系列、小涼伴定頻窗口式冷氣機RF系列；纖巧420變頻分體式冷氣機淨冷CWK系列和冷暖HDK系列及變頻分體式冷氣機CAK系列。 這麼多款不知如何選購？全新的 「日立冷氣星級服務專線」，由專員親自即時解答與冷氣相關的疑問，提供專業可靠的支援。同時日立窗口式冷氣機提供3年全機及5年壓縮機保用；分體式冷氣機提供2年全機及5年壓縮機保用，消費者更安心。

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