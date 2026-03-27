Momax首創磁吸水樽喇叭 另推3款特色便攜式風扇仔

Momax雖然主打行動電源、旅行插座等手機配件小物，不過近來愈來愈多創新產品，兩大隨行裝備系列包括1-Vibe磁吸音樂水樽，以及1°GO系列3款不同型號的全新便攜迷你風扇，炎炎夏日絕對需要一部多功能降溫神器。

三合一喇叭水樽

1-Vibe磁吸音樂水樽將保溫水瓶、無線音箱、磁吸式手機支架三合一設計，補充水份、音樂播放及免提拍攝，創意無限。水瓶採用SS316L不鏽鋼材質製成，可作真空保溫保冷，熱飲最長可達12小時保溫，冷飲最長可達24小時保冷。

頂部設有MagSafe磁吸式手機支架，可穩定調校不同角度，即使水瓶內沒有水，仍然穩陣不會跌，能在視像通話、運動教學、拍攝及影音播放等場景使用。