Momax首創磁吸水樽喇叭 另推3款特色便攜式風扇仔

Momax雖然主打行動電源、旅行插座等手機配件小物，不過近來愈來愈多創新產品，兩大隨行裝備系列包括1-Vibe磁吸音樂水樽，以及1°GO系列3款不同型號的全新便攜迷你風扇，炎炎夏日絕對需要一部多功能降溫神器。
三合一喇叭水樽
1-Vibe磁吸音樂水樽將保溫水瓶、無線音箱、磁吸式手機支架三合一設計，補充水份、音樂播放及免提拍攝，創意無限。水瓶採用SS316L不鏽鋼材質製成，可作真空保溫保冷，熱飲最長可達12小時保溫，冷飲最長可達24小時保冷。
頂部設有MagSafe磁吸式手機支架，可穩定調校不同角度，即使水瓶內沒有水，仍然穩陣不會跌，能在視像通話、運動教學、拍攝及影音播放等場景使用。
內建無線音箱最長12小時播放時間，機身有音量及播放鍵，可作TWS真無線立體聲配對，同步連接多個音箱，亦支援免提通話並內置咪高峰，備有IPX7防水等級。售價$469，將於4月上架。
一式3款風扇仔
Momax 1°Go便攜風扇仔系列包括1° Go Freeze輕巧摺疊式冰敷風扇，主打高效冷卻效能與細緻風速控制，可利用滾輪作1至100級無段風速調節，最強高達8,190RPM高轉送風。設有半導體超快速冷卻面板，即時降溫帶來清涼感。數碼顯示實時顯示風速及電量狀態，可摺合設計能手持、放置桌面或掛頸佩戴，最低風速模式下續航可長達14小時，有白及綠兩種配色，售價$169。
解放雙手型號
1° Go Clamp摺疊式迷你風扇結合傘夾與可摺疊雙軸旋轉結構，靈活調整送風角度，可夾在遮陽傘下、手推車等，亦可手持、雨傘夾扣或放置桌面使用。9,950RPM高速馬達提供5段風速選擇，最低風速運行續航長達7小時。有白及綠兩種配色，售價$149，買風扇更贈送雨傘。
另一款1° Go Clip則主打夾扣式隨身使用，可夾在腰間或背包肩帶，機身僅重193g，長時間佩戴或夾扣亦無負擔。高達40,000RPM高速馬達，配合無段風速調節與3,000mAh大容量電池，同時更有智能數碼顯示及加多模式LED照明功能，實用度高，建議零售價$189。
查詢：2402 3186