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科技
出版：2026-Mar-27 12:54
更新：2026-Mar-27 12:54

豐澤開倉｜荃灣特賣場現場直擊　$20 HONOR智能手錶、$556 Galaxy Tab勁抵買（多圖）

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豐澤開倉｜荃灣特賣場特價產品一覽。

豐澤開倉｜荃灣特賣場特價產品一覽。

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豐澤荃灣特賣場開倉今日正式開鑼，首日貨量最齊，今次有多款去年新出的電子產品、家電及生活小電器陳列品限時減價，款式比上次更豐富。留意開倉只限早前參與抽籤的易賞錢會員入場，可密切留意官方最新資訊會否再次開放給大眾參與。

豐澤開倉｜11吋M3 iPad Air $2799。 豐澤開倉｜13吋M4 MacBook Air $4799。 豐澤開倉｜13吋M4 MacBook Air $4799。 豐澤開倉｜多款手提電腦大減價。 豐澤開倉｜Galaxy Book4 $3011。 豐澤開倉｜ASUS Vivobook 14 $1756。 豐澤開倉｜ASUS Vivobook S 15 $4999。 豐澤開倉｜多款平板電腦激減。 豐澤開倉｜多款平板電腦激減。 豐澤開倉｜HONOR Pad X8a $650、HONOR Pad X9a $899。 豐澤開倉｜HUAWEI MatePad Pro $3334。 豐澤開倉｜HUAWEI MatePad 12X $1920。

手提電腦及平板

今次手提電腦區加大，款式更加多，當然最吸引是幾部Apple產品，11吋M3 iPad Air只售$2799； 13吋M4 MacBook Air只售$4799。不過現場亦有不少抵買款式，例如Galaxy Book4最平$3011、ASUS Vivobook 14只售$1756、ASUS Vivobook S 15 Copilot+PC $4999、HP Laptop 15 $4160等。

平板電腦款式雖不多，但都多品牌及型號可選，價錢吸引。Samsung Galaxy Tab A9+ $556、S6 Lite $756、Redmi Pad Pro $720、HUAWEI MatePad 11.5 $640等，另有多款HONOR、小米，以及更高階型號的MatePad。

豐澤開倉｜Samsung Galaxy S25 Ultra $6393、S25+ $7598。 豐澤開倉｜HUAWEI及HONOR兩款旗艦手機。 豐澤開倉｜HONOR Magic V3摺機$4620。 豐澤開倉｜vivo V50 Lite $770、V50 $1060。 豐澤開倉｜OPPO A5 Pro $580、Reno13 Pro $1210。 豐澤開倉｜HUAWEI nova 12 SE $570、nova 12s $720。 豐澤開倉｜HUAWEI nova 13 $860、nova 13 Pro $1240。 豐澤開倉｜小米及REDMI手機系列。 豐澤開倉｜小米Xiaomi 15 $2399、15 Ultra $3999。 豐澤開倉｜小米Xiaomi 15 $2399、15 Ultra $3999。 22: 豐澤開倉｜HONOR手機系列。 豐澤開倉｜HONOR手機系列。

多款智能手機

手機方面選擇不少，由中階至高階型號都有，包括Samsung Galaxy S25系列，Ultra $6393仲平過25+；HUAWEI Pura70 Ultra $2580、HONOR Magic7 RSR $3170、HONOR Magic V3 $4620、Xiaomi 15 Ultra $3999，平玩旗艦機。中階就有更多款揀，由HUAWEI、OPPO、vivo、HONOR等品牌齊備，價錢由$400起，型號及價錢可瀏覽相片。

豐澤開倉｜Xiaomi Watch S3 $59。 豐澤開倉｜HUAWEI手錶系列。 豐澤開倉｜HONOR Watch GS Pro $20。 豐澤開倉｜HONOR Watch 4 $180。 豐澤開倉｜cmf Watch Pro $140。 豐澤開倉｜cmf Buds Pro $230。 豐澤開倉｜BOSE耳機系列。 豐澤開倉｜Sony耳機系列。 豐澤開倉｜BOSE喇叭$1550起。 豐澤開倉｜Canon相機$1498起。 Fortress34豐澤開倉｜Apple HomePod Mini $520。
豐澤開倉｜家電選擇豐富，尤其多不少品牌的電飯煲。 豐澤開倉｜多款電飯煲及電爐。 豐澤開倉｜Dyson HP07空氣清新機$999。 豐澤開倉｜小米掃拖機器人X20 Max $838。 豐澤開倉｜小米智能投影機2 $2199。 豐澤開倉｜Panasonic nanoe風筒$770。

智能穿戴激減

今次繼續有不少智能手錶及耳機，最平的HONOR Watch GS Pro只需$20、小米Watch S3 $59，HUAWEI Band 8 $60。耳機選擇不算多，推介Sony LinkBuds或XM4只售$440起；BOSE QuietComfort Ultra$689起。喇叭方面，Apple HomePod Mini只需$520。

這次開倉其他家庭電器選擇亦多，例如電飯煲及各款廚電，必買$999 Dyson HP07 Purifier三合一暖風空氣清新機、$838小米掃拖機器人X20 Max、$770 Panasonic nanoe風筒等。

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