豐澤開倉｜荃灣特賣場現場直擊　$20 HONOR智能手錶、$556 Galaxy Tab勁抵買（多圖）

豐澤荃灣特賣場開倉今日正式開鑼，首日貨量最齊，今次有多款去年新出的電子產品、家電及生活小電器陳列品限時減價，款式比上次更豐富。留意開倉只限早前參與抽籤的易賞錢會員入場，可密切留意官方最新資訊會否再次開放給大眾參與。
手提電腦及平板
今次手提電腦區加大，款式更加多，當然最吸引是幾部Apple產品，11吋M3 iPad Air只售$2799； 13吋M4 MacBook Air只售$4799。不過現場亦有不少抵買款式，例如Galaxy Book4最平$3011、ASUS Vivobook 14只售$1756、ASUS Vivobook S 15 Copilot+PC $4999、HP Laptop 15 $4160等。
平板電腦款式雖不多，但都多品牌及型號可選，價錢吸引。Samsung Galaxy Tab A9+ $556、S6 Lite $756、Redmi Pad Pro $720、HUAWEI MatePad 11.5 $640等，另有多款HONOR、小米，以及更高階型號的MatePad。
多款智能手機
手機方面選擇不少，由中階至高階型號都有，包括Samsung Galaxy S25系列，Ultra $6393仲平過25+；HUAWEI Pura70 Ultra $2580、HONOR Magic7 RSR $3170、HONOR Magic V3 $4620、Xiaomi 15 Ultra $3999，平玩旗艦機。中階就有更多款揀，由HUAWEI、OPPO、vivo、HONOR等品牌齊備，價錢由$400起，型號及價錢可瀏覽相片。
智能穿戴激減
今次繼續有不少智能手錶及耳機，最平的HONOR Watch GS Pro只需$20、小米Watch S3 $59，HUAWEI Band 8 $60。耳機選擇不算多，推介Sony LinkBuds或XM4只售$440起；BOSE QuietComfort Ultra$689起。喇叭方面，Apple HomePod Mini只需$520。
這次開倉其他家庭電器選擇亦多，例如電飯煲及各款廚電，必買$999 Dyson HP07 Purifier三合一暖風空氣清新機、$838小米掃拖機器人X20 Max、$770 Panasonic nanoe風筒等。