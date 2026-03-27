豐澤開倉｜荃灣特賣場現場直擊　$20 HONOR智能手錶、$556 Galaxy Tab勁抵買（多圖）

豐澤荃灣特賣場開倉今日正式開鑼，首日貨量最齊，今次有多款去年新出的電子產品、家電及生活小電器陳列品限時減價，款式比上次更豐富。留意開倉只限早前參與抽籤的易賞錢會員入場，可密切留意官方最新資訊會否再次開放給大眾參與。

手提電腦及平板

今次手提電腦區加大，款式更加多，當然最吸引是幾部Apple產品，11吋M3 iPad Air只售$2799； 13吋M4 MacBook Air只售$4799。不過現場亦有不少抵買款式，例如Galaxy Book4最平$3011、ASUS Vivobook 14只售$1756、ASUS Vivobook S 15 Copilot+PC $4999、HP Laptop 15 $4160等。

平板電腦款式雖不多，但都多品牌及型號可選，價錢吸引。Samsung Galaxy Tab A9+ $556、S6 Lite $756、Redmi Pad Pro $720、HUAWEI MatePad 11.5 $640等，另有多款HONOR、小米，以及更高階型號的MatePad。