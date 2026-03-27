WhatsApp新功能｜3大必學用法　如何更慳儲存空間／使用一機雙帳戶？

隨著對話數量越來越多，儲存空間亦變得越來越大而雜亂，用戶現可直接在任何對話中找出並刪除大型檔案，無需刪除整個對話，亦可清除不再需要的內容。只需點按對話名稱，然後選取「管理儲存空間」即可執行此操作。你亦可在清除對話時選擇只清除媒體檔案，保留對話記錄。

WhatsApp即將推出一系列新功能，包括管理儲存空間、跨平台轉移對話、以及可以在一部手機開設兩個帳戶，同時處理工作和私人事項，以後使用WhatsApp通訊更加方便。功能正陸續推出，不久之後就會開放給所有用戶使用。

跨平台轉移對話

除了在同一個平台轉移對話，現在亦支援將對話記錄從iOS裝置轉移至Android裝置。令更換手機不再複雜亦不會失去對話紀錄，只需點按幾下，即可輕鬆轉移對話、相片和影片。

雙帳戶同時使用

一手機雙帳戶現已在iOS裝置上推出，像Android用戶一樣，一部手機同時登入兩個WhatsApp帳戶，可同時處理工作和私人用途，不需再隨身攜帶兩部手機。底部分頁列顯示你的個人頭像，方便用家隨時知道自己在使用哪個帳戶。

表達心情的貼圖

你現可在對話中以更大、更醒目的貼圖表達心情，另外WhatsApp亦會在你輸入表情符號時提供建議，使你更輕鬆便可使用貼圖。只需點按一下，即可將表情符號替換為能夠確切表達你感受的貼圖。