Netflix美國加價 月費最平升至8.99美元 最貴26.99美元

影音串流平台Netflix宣布美國市場全線訂閱方案費用加價，包含廣告方案月費從7.99美元（約63港元）上調至8.99美元（約70港元），標準方案加價2美元至19.99美元（約156港元），高級方案則從24.99美元（約196港元）增至26.99美元（約211港元），同時附加成員費用也同步上升。

附加成員費增至7.99美元

根據Netflix官網資訊，包括廣告方案的附加成員費調整為每月7.99美元，無廣告方案則調整為9.99美元。這是Netflix繼去年初加價後，再度對美國用戶實施全面漲價。