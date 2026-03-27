Netflix美國加價 月費最平升至8.99美元 最貴26.99美元

影音串流平台Netflix宣布美國市場全線訂閱方案費用加價，包含廣告方案月費從7.99美元（約63港元）上調至8.99美元（約70港元），標準方案加價2美元至19.99美元（約156港元），高級方案則從24.99美元（約196港元）增至26.99美元（約211港元），同時附加成員費用也同步上升。
附加成員費增至7.99美元
根據Netflix官網資訊，包括廣告方案的附加成員費調整為每月7.99美元，無廣告方案則調整為9.99美元。這是Netflix繼去年初加價後，再度對美國用戶實施全面漲價。
目前Netflix全球訂閱用戶已超過3.25億人。TD Cowen分析師估計，隨著新費率上路，Netflix在美國及加拿大地區的每用戶平均收入，2026年將較去年同期成長6%。
在業務布局方面，Netflix近期持續拓展新型態內容，包括影音播客及直播體育賽事等節目形式。財務表現上，Netflix公布去年10月至12月季度營收達121億美元，略高於市場分析師預期。
此外，Netflix今年2月宣布退出競標華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）旗下串流及製片廠資產，為派拉蒙Paramount Skydance以1100億美元收購該好萊塢老牌製片公司一事鋪路。
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