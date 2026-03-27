DJI發布8K全景航拍機DJI Avata 360　價錢平對手一半但有一缺點！

DJI發布旗艦級8K全景航拍機DJI Avata 360。

DJI正式發表首款8K全景旗艦航拍機DJI Avata 360，作為DJI首款全景航拍機，DJI Avata 360擁有一吋旗艦影像，支援8K/60fps HDR高畫質影片拍攝，同時還搭載了旗艦級O4+全高畫質影像傳輸、內建全向避障系統，配合雙形態翻轉鏡頭、機身一體化槳葉防護罩設計，操作安心易上手。可惜重量為455g，超過香港免註冊的規定，飛行前必需先註冊。

一吋8K旗艦畫質 DJI Avata 360的全景影像系統採用面積一吋感光元件，具備2.4 μm大像素和高動態範圍，能夠捕捉水平360°全景畫面；以全景拼接演算法即時生成8K/60fps HDR高畫質全景影片，也支援輸出 1.2億像素/16K超高畫質全景照片，加上可切換單雙鏡頭模式，旗艦級畫質同時具彈性。

全向避障多種跟拍 DJI Avata 360配備前視雷射雷達，在全景拍攝模式下，實現夜景級全向主動避障及運動跟拍，以及全向智慧跟隨功能，複雜環境中也能穩固鎖定主體，新手亦可選用隨心跟拍模式。支援動感模式（即雲台FPV模式），開啟後畫面會隨機身姿態傾斜，呈現更強的運動感。 操控方式可使用遙控器或搖桿，更可實現一鍵花飛。搭配飛行眼鏡3/N3與穿越搖桿，享受沉浸式全景飛行。一體化槳葉防護罩設計，小巧機身中實現物理保護，飛行更安全拍攝更安心。

O4+全高畫質影像傳輸 配備旗艦級O4+全高畫質影像傳輸系統高度抗干擾，能夠實現最遠達20公里的1080p/60fps高畫質高影格率畫面傳輸，並且還支援雙路高畫質影像傳輸，在空曠環境中飛得更遠，即便在環繞拍攝建築物、低高度飛行或穿梭於障礙物等場景下，都能獲得安全穩定的操控體驗。 全景創作新玩法 透過全景影像技術重塑航拍，只需進行一次飛行，DJI Avata 360便可捕獲360°全景視野畫面，使用者可在後期任意選擇視角進行剪輯，實現一次拍攝，演繹多重運鏡創意。全景虛擬雲台讓DJI Avata 360即使只朝一個方向飛行，也能輕鬆實現360°無限旋轉及俯仰控制，完成回望、空翻等視覺效果，還可以從日常視角平滑變焦至小行星效果。

支援按拍攝時的運鏡直接匯出影片，免去後期剪輯步驟，實現「拍全景也能直接成片」。同時系統提供智慧追蹤、體感取景、一鍵運鏡和多段剪輯功能，出片更加專業而簡單。

23分鐘飛行時間 DJI Avata 360鏡頭外層鏡片採用便利的可拆換設計，僅需購買鏡片與專用工具，即可自行更換。同時機身內建42GB儲存空間，可儲存約30分鐘8K全景影片素材，即使無記憶卡也能隨時開拍。 還支援Wi-Fi 6高速無線傳輸，無需單獨取出，透過DJI Fly App在藍牙有效範圍內即可喚醒裝置並下載素材，傳輸速率最高可達100MB/s，1GB素材約10秒即可完成傳輸。續航方面擁有最長23分鐘的飛行時間，充電管家支援PD快充與多電池並充。 DJI Avata 360連RC 2遙控器單電套裝售價$4989、暢飛套裝包3塊電池、充電管家及單肩包售價$6239、體感暢飛套裝再加DJI N3飛行眼鏡及DJI穿越搖桿3售價$6239，價錢比起insta360 Antigravity平一截，唯一考慮就是需要註冊才可飛行，不能即買即飛。