Apple Business正式登場　全新多合一平台提供企業營運服務

全新Apple Business平台於4月14日推出。

Apple宣佈推出Apple Business，這個全新多合一平台囊括企業所需的關鍵服務，輕鬆管理裝置，為企業團隊成員配備必要app與工具，以及得到專家支援。Apple Business具備內置流動裝置管理功能，企業可經「Blueprints」快速上手，輕鬆配置員工群組、裝置設定、保安和app，將於4月14日 起，於逾200個國家與地區包括香港推出。

內置流動裝置管理 Apple Business提供內置流動裝置管理，讓用户能以單一介面全面檢視企業的Apple裝置、設定等資料。Apple Business過往在美國以Apple Business Essentials訂閱項目提供，今次包括全新「Blueprints」，讓用户運用預先設定及app輕鬆設定裝置，確保一致度與安全度，同時令全新Apple產品甫開箱即可使用。

Apple Business同時支援更多裝置管理功能，包括： 「管理式 Apple 帳户」：裝置上的工作與個人資料加密分開，確保公司資料安全，同時保障員工資料私隱。整合Google Workspace、Microsoft Entra ID等身份服務供應商，自動為新員工建立「管理式Apple帳户」。 員工管理：按職能或團隊建立用户群組，以分派app及職務。機構亦可建立度身訂造職務，按自身需求管理取用權限。 app分發：經App Store輕鬆取app且分發予員工與團隊。 Admin API：以API取用裝置、用户、審核及MDM服務資料，精簡大規模部署。

全新生產力與協作管理方式

Apple Business帶來經全面整合的電郵、日曆及目錄服務，可運用自己的度身訂造網域，或經 Apple Business購買全新網域，提升溝通及協作效率。相關服務提供日曆委派等日程安排工具，加上內置公司目錄，方便員工與用户群組連結及度身訂造聯絡人卡片。 集品牌與位置功能 過往Apple Business Connect提供的品牌管理工具，現將可經Apple Business運用，企業能比以往更容易設定及管理其品牌及位置於不同 Apple 服務與 app 中的顯示方式。 Brand Profiles (品牌檔案)：在「Apple地圖」、「銀包」以及其他功能與app中，一致管理品牌名稱、標誌及關鍵資料。

豐富地點卡：度身訂造相片、詳細位置資訊、營業時間及其他實用資料，並於「Apple地圖」、Safari、Spotlight等顯示。 「Showcase」及度身訂造操作：於「地圖」地點卡上展示優惠、特別推廣、新產品或季節焦點項目。加入訂購或預約等度身訂造操作，引導客户瀏覽企業傾向的網站或app。 位置洞察分析：以搜尋、查看及點擊操作等數據，了解客户於「地圖」發掘商户以及與之互動的情況。 Branded Communications (品牌宣傳)：在「郵件」app及iCloud郵件中聚焦展示品牌，以提升關注度。「銀包」內受追蹤的訂單亦會展示品牌，帶來更易識別的客户體驗。

「iPhone 拍易收」：在iPhone直接接收付款時，於支付畫面展示品牌標誌及名稱。