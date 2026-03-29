OPPO Find X9 Ultra內置10x增距鏡　4月上市挑戰vivo

隨着vivo宣布將發布X300 Ultra，其主要競爭對手OPPO亦緊隨其後，正式披露了旗下頂級旗艦Find X9 Ultra的影像技術細節。這款預計於四月全球上市的新機，將與vivo一較高下!
與vivo採用的外置可選配增距鏡方案不同，OPPO在預熱活動中特別強調Find X9 Ultra具備「內置式增距鏡」。這套攝影系統搭載了全球首款5,000萬像10倍潛望式長焦鏡頭，等效焦距達到230mm。透過這枚深度定制的Samsung Isocell JNL感光元件，手機不僅能實現原生10倍光學變焦，更能在20倍變焦（460mm）下維持極高的光學成像品質。
導入傳感器位移防震
為了配合超長焦段的穩定性，OPPO導入了傳感器位移防震（OIS）以及三重超精密主動光學對準技術，並配備 f/3.5 的大光圈設計，力求在手持拍攝時也能獲得清晰穩定的遠景畫面。
技術層面上，Find X9 Ultra採用了獨特的五重稜鏡反射潛望結構，這種設計旨在優化光路傳輸路徑，減少光線損耗並提升畫質。根據官方公布的對比樣本，這組 10 倍相機展現了遠超人眼視角的捕捉能力，細節還原相當細膩。
5000萬像素超廣角鏡
在基礎硬體規格方面，根據市場流傳的消息，Find X9 Ultra將搭載性能頂尖的Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器。機身正面配備一片6.82吋LTPO AMOLED螢幕，支援最高144Hz更新率。
影像系統除了上述的10倍長焦外，還包含兩枚高達2億像的主鏡頭與另一組潛望鏡頭，以及一枚5,000萬像素超廣角鏡。續航部分則具備7,050mAh的超大容量電池，並支援100W有線快充，整體規格配置在現有旗艦市場中極具競爭力。(來源)
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