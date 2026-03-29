OPPO Find X9 Ultra內置10x增距鏡　4月上市挑戰vivo

隨着vivo宣布將發布X300 Ultra，其主要競爭對手OPPO亦緊隨其後，正式披露了旗下頂級旗艦Find X9 Ultra的影像技術細節。這款預計於四月全球上市的新機，將與vivo一較高下!

與vivo採用的外置可選配增距鏡方案不同，OPPO在預熱活動中特別強調Find X9 Ultra具備「內置式增距鏡」。這套攝影系統搭載了全球首款5,000萬像10倍潛望式長焦鏡頭，等效焦距達到230mm。透過這枚深度定制的Samsung Isocell JNL感光元件，手機不僅能實現原生10倍光學變焦，更能在20倍變焦（460mm）下維持極高的光學成像品質。