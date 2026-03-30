Samsung S26 驚現 128GB 低配企業版 價錢更親民

Samsung 在發布 Galaxy S26 Ultra Enterprise Edition 僅一周後，近日再度針對商務市場推出 Galaxy S26 的企業專屬版本手機。這次最受關注的焦點，在於 Samsung 為這款商務機型提供了兩種儲存規格，分別是定價899英鎊的 256GB 版本，以及定價僅為660英鎊（約6,859港元）的128GB版本。

專門供應予企業及公司客戶

這款 128GB 版本的出現令外界感到相當意外，因為目前市售的常規零售版 Galaxy S26 統一由 256GB 起跳。高達239英鎊的價差讓這部機型的入手門檻大幅降低，對於預算有限的企業採購而言無疑具有吸引力。不過需要留意的是，這並非一般消費者可以在零售渠道購入的產品，而是專門供應給企業與公司客戶。