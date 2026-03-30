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科技
出版：2026-Mar-30 13:00
更新：2026-Mar-30 13:00

Samsung S26 驚現 128GB 低配企業版 價錢更親民

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Samsung S26 驚現 128GB 低配企業版 價錢更親民

Samsung S26 驚現 128GB 低配企業版 價錢更親民

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Samsung 在發布 Galaxy S26 Ultra Enterprise Edition 僅一周後，近日再度針對商務市場推出 Galaxy S26 的企業專屬版本手機。這次最受關注的焦點，在於 Samsung 為這款商務機型提供了兩種儲存規格，分別是定價899英鎊的 256GB 版本，以及定價僅為660英鎊（約6,859港元）的128GB版本。

專門供應予企業及公司客戶

這款 128GB 版本的出現令外界感到相當意外，因為目前市售的常規零售版 Galaxy S26 統一由 256GB 起跳。高達239英鎊的價差讓這部機型的入手門檻大幅降低，對於預算有限的企業採購而言無疑具有吸引力。不過需要留意的是，這並非一般消費者可以在零售渠道購入的產品，而是專門供應給企業與公司客戶。

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透過 SAMSUNG Knox，企業 IT 部門能夠更有效地遠程管理大量的設備群，並針對惡意程式與網絡安全威脅提供更高層級的防護保障。

透過 SAMSUNG Knox，企業 IT 部門能夠更有效地遠程管理大量的設備群，並針對惡意程式與網絡安全威脅提供更高層級的防護保障。

作為 Enterprise Edition 系列的一員，這部手機保留了商務機型的核心優勢，包括搭載 Samsung 個人數據引擎（Personal Data Engine），並附帶一年期的 Samsung Knox 套件訂閱服務，以及為期三年的進階商務技術支援。透過 Samsung Knox，企業 IT 部門能夠更有效地遠程管理大量的設備群，並針對惡意程式與網絡安全威脅提供更高層級的防護保障。

雖然 128GB 的儲存空間對於一般追求多媒體娛樂的用戶來說略嫌不足，但在特定工作環境中，員工可能主要依賴雲端系統或特定內部應用程式，此時較低的購機成本反而成為企業考慮的首要因素。Samsung 這次針對商務市場的細分化策略，顯然是為了滿足不同預算規模的企業需求。

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文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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