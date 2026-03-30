消委會｜實測10款USB萬能插蘇　推介6款達4.5分型號（附選購及安全使用貼士）

消費者委員會《選擇》聯同機電工程署，實測10款配備USB插座的萬能插蘇/適配接頭（分「T形」及「傳統式」），測試涵蓋安全包括防觸電、結構、溫升、耐久、物料耐熱/阻燃、標示；以及USB效能與省電如操作效率、待機耗電、功率因數/諧波、USB插拔耐久、輸出與聲稱吻合度。結果顯示2款安全未達標需回收；另有1款在雙口同用時USB輸出電壓明顯偏低。

8款通過安全測試 10款樣本名單有Verbatim（型號VAPOE158）、M2K（型號M2K‑240PDS）、XPower（型號WSS2）、momax（型號US19UKW）、EI8HT（型號 T3PD）、Sunshine（型號MPD‑3）、豐葉FYM（型號8733USB A+C）、JT（型號N13USBPD）、JHE（型號JHE‑SU082PD）及Super（型號N13USB3A），售價介乎$99至$189，全部樣本均內置USB電路。當中8款通過安全測試，但有兩款JHE及Super未如理想，絕緣措施有潛在觸電風險，需要回收。 其他安全項目整體理想，在結構、溫度升幅、耐久力上全部樣本通過；耐久力測試包括插頭/插座反覆插拔、（如適用）開關掣反覆操作等，最高達10000次，未見插腳、銅片導體、活動擋板或開關損壞，物料耐熱/阻燃亦全部通過。

6款達4.5分評分 整體T型萬能插蘇共有4款達4.5星評分，包括Verbatim、M2K、Xpower及momax；傳統型則有Sunshine及豐業FYM獲4.5星評分。在USB省電與效能上，全部樣本平均操作效率介乎81.0%至87.1%，均符合參考的歐盟電源供應器生態設計要求。報告點名表現較佳有Sunshine、Super，M2K因具USB截斷式開關，待機耗電最低。 USB輸出穩定性方面，EI8HT一款在USB‑C與USB‑A雙口同用時USB‑A僅3.3V，或影響正常使用。其餘樣本量得USB輸出電壓均不低於額定值97%。 快充同時性方面，Verbatim、Xpower、Sunshine、Super加插第二部機可能降回5V；momax與M2K表現較理想。除豐葉FYM僅支援5V外，其餘多支援PD/QC（輸出可升至9V/12V/15V/20V）。

測試發現Verbatim、Xpower、Sunshine及Super，當其中一口已啟動快充，再接上其他裝置，快充可能被終止並降為5V基本充電。M2K及momax金兩個USB‑C可同時快充，USB‑A仍可維持5V輸出，互相影響較少。

萬能插蘇選購要點 先看安全與回收資訊：避免選購/續用已指涉絕緣距離不足的型號。 看「多口同充」規格細則：部分型號雖標榜快充，但多口同用會降速；最好選擇明確標示「同時快充」能力者。 重視輸出穩定性：如常同時用USB‑C+USB‑A，避開在同時負載下曾跌至3.3V的情況。 省電靠開關與待機：有USB獨立開關/截斷式開關的設計，有助降低待機耗電。 按需求配對功率：低負載效率普遍較低，為小裝置（如藍牙耳機）充電不必追求高瓦數輸出；同時為筆電/平板充電則應選較高總輸出功率款，以免效率浪費。

安全使用貼士 • 切記不要在網店購買不符合本港規格的萬能插蘇； • 切勿購買或使用不規則插孔的萬能插蘇； • 不要使用有裂痕、有過熱跡象（例如變色、焦黑、變形）或有鬆脫現象的萬能插蘇。如發現有損壞，應立即停用； • 應選購有詳細標示的萬能插蘇，例如製造商名稱、型號、電壓、功率及電流等； • 為免負荷過重，不應在萬能插蘇上再駁上另⼀個萬能插蘇或拖板； • 不要把萬能插蘇放置在密不通風的地方，如沙發背後，須留有適當的空間散熱；

• 不建議經由萬能插蘇供電給耗電量高的電器，如冷氣機、電暖爐、電煮食爐等； • 勿讓兒童把玩萬能插蘇，也要慎防兒童將導電物件插入帶電孔而引致觸電； • 應以合適USB充電線配合快充，最好是隨手機／電⼦產品附送的原廠充電線，以較高充電功率或電流操作時應留意電線規格，以免影響操作； • 避免讓充電器超出負荷，若充電器出現過熱或充電時間異常地⻑，有機會是由於充電器已不勝負荷，用戶應轉用輸出功率較大的充電器； • 雖然⼀般電⼦產品充滿電後都會⾃動停止充電，充電完成後應關掉電源或拔出插頭，並把電⼦產品從充電線拔出。睡覺前最好把充電器關上，亦不應於無人在家時進行充電。