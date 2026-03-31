iPhone Fold將成變革轉捩點 比iPhone 4 / iPhone 6 / iPhone X更重要

盛傳今年秋 Apple 發佈會將推出品牌首款摺屏手機 iPhone Fold（暫稱），在各項參數流出同時，亦備受眾媒體及消息人士追捧。
其中外媒引述彭博社 Mark Gurman 在其專欄報道，其稱 iPhone Fold 將為 iPhone 歷史中最重大變革裝置，甚至較 iPhone 4、iPhone 6 及 iPhone X 更重要。
作為參考 iPhone 4 為 iPhone 真正意義推廣全球機型、iPhone 6 首度引入大屏型號 iPhone 6 Plus，而 iPhone X 則為首款配備 Face ID 裝置。
開展主屏後畫面像iPad Mini
關於 iPhone Fold 功能，可預計裝置採用闊摺屏設計，主屏開展後有近似 iPad Mini 畫面體驗，同時即將推出的 iOS 27 亦會為手機帶來針對性體驗改進。
Mobile Magazine 短評：盛傳 iPhone Fold 將具 7.7 吋主屏、5.3 吋外屏，機背雙鏡及改用 Touch ID 生物保安，入場價或在 1,999 美元（約港元$15,660）起。
