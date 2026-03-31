dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
科技
出版：2026-Mar-31 07:00
更新：2026-Mar-31 07:00

iPhone Fold將成變革轉捩點 比iPhone 4 / iPhone 6 / iPhone X更重要

iPhone Fold將成變革轉捩點 比iPhone 4 / iPhone 6 / iPhone X更重要

iPhone Fold將成變革轉捩點 比iPhone 4 / iPhone 6 / iPhone X更重要

adblk4

盛傳今年秋 Apple 發佈會將推出品牌首款摺屏手機 iPhone Fold（暫稱），在各項參數流出同時，亦備受眾媒體及消息人士追捧。

其中外媒引述彭博社 Mark Gurman 在其專欄報道，其稱 iPhone Fold 將為 iPhone 歷史中最重大變革裝置，甚至較 iPhone 4、iPhone 6 及 iPhone X 更重要。

作為參考 iPhone 4 為 iPhone 真正意義推廣全球機型、iPhone 6 首度引入大屏型號 iPhone 6 Plus，而 iPhone X 則為首款配備 Face ID 裝置。

iPhone Fold 被譽為系列史上最重大變革（網上圖片）

開展主屏後畫面像iPad Mini

關於 iPhone Fold 功能，可預計裝置採用闊摺屏設計，主屏開展後有近似 iPad Mini 畫面體驗，同時即將推出的 iOS 27 亦會為手機帶來針對性體驗改進。

Mobile Magazine 短評：盛傳 iPhone Fold 將具 7.7 吋主屏、5.3 吋外屏，機背雙鏡及改用 Touch ID 生物保安，入場價或在 1,999 美元（約港元$15,660）起。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

