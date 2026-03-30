Gemini教學｜Nano Banana AI圖指令複製　一按生成最潮寶可夢卡片、海賊王圖片

Google Gemini現已在香港開放使用，最好玩一定是利用Nano Banana生成各種圖像，現在免VPN及免費使用，亦不需經過第三方網站，更加方便。今次教用家如何一秒生成AI圖片，只需將指令copy and paste，即可擁有屬於自己的獨一無二AI圖像！

使用Gemini生成圖片非常簡單，用App及網頁版均可，只需在主頁按下生成圖片，不需選擇風格，可以直接在下方的「描述圖像」中，先按「＋」上載自己的相片，再輸入「將圖中人物以寶可夢官方卡牌風格的訓練家卡呈現，呈現閃卡效果，人物手持精靈球，以繁體中文顯示卡片名稱、HP、屬性符號、招式名稱、弱點與抵抗力、撤退成本、繪師署名以及卡號」。

《海賊王》風格海報

現時另一款大熱圖像為《海賊王》懸賞海報，複製以下指令即可生成：「將這張照片中的人物轉換為《海賊王》的懸賞海報，以尾田榮一郎卡通風格繪製，舊化海報有燒焦痕跡，並有粗體的WANTED字樣標題，加入懸賞金額」。

免費版Gemini用的是Nano Banana 2模型，基本上都足夠生成圖像不會失敗。除非有特定的要求，否則現時不需太詳細指令都可以生成到大熱圖像，文字亦可讀並非火星文。不過偶爾都會出現難以理解的文字，或者未必合心水，可以自行再叫AI作出微調。不過留意每日只限生成20張圖片，如想出來效果更準確或個人化，可以加輸入多點指令。