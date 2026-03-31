IG都要課金？Meta測試Instagram Plus付費訂閱服務　即睇有咩獨家功能！

Meta正在測試一項新的Instagram訂閱服務，該服務為用戶提供「專屬」功能，例如將IG Story的保留時間延長至24小時以上。近日菲律賓和墨西哥的用戶發現了宣傳「Instagram Plus」的螢幕截圖。

獨家IG Story功能

根據社交媒體顧問Matt Navarra在Threads上分享的截圖，Instagram Plus會員可以享受許多用戶無法使用的IG Story專屬功能。這些功能包括為Story創建多個「受眾群體」、查看誰重溫了Story、搜尋看過Story的用戶列表、預覽Story、將Story的顯示時間延長至24小時以上，以及創建「焦點」Story。截圖中還提到了一種名為「超級愛心」的功能，用於對Story進行互動。

Meta的發言人證實了此次測試，稱Instagram Plus目前已在部分國家推出，但並未透露具體是哪些國家。 Meta網站上的一個專門幫助頁面也指出，該功能目前並非對所有人開放。發言人確認了功能列表，並補充「預覽」功能允許用戶查看其他用戶的部分快拍內容，而不會顯示為查看者，IG Story的保留時間還可以延長24小時。