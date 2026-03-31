Samsung Galaxy A57及A37全新中階手機登場　售價、重點規格及賣點搶先睇

Samsung推出全新Galaxy A57 5G與Galaxy A37 5G兩款中階手機，主打Awesome Intelligence AI功能。性能、相機和屏幕的升級，以及耐用性和安全功能，多達六代的作業系統升級和長期安全支援，Galaxy A57 5G更是迄今為止最強大的Galaxy A系列裝置。
強大AI功能
透過最新的One UI 8.5，Galaxy A57 5G和A37 5G的Awesome Intelligence有齊各種AI功能，當中包括錄音機應用程式中的全新功能語音轉錄，可快速轉錄和翻譯通話錄音、或將通話語音信箱內容轉換為文字。
AI Select現在只需長按屏幕側邊面板即可開啟，直接在屏幕上顯示後續相關操作，無需手動選取項目也可擷取文字或創作內容。Al Select更支援在多重視窗模式中進行拖放，將圖片移動到 Samsung Notes或相片編輯器中，實現更快速的編輯和更高的生產力。
Awesome Intelligence相片編輯有物件橡皮擦、最佳臉部表情、拍攝濾鏡、編輯建議等，Galaxy A57 5G更支援自動剪輯功能。另亦有新增多物件辨識功能的Circle to Search with Google、升級的Bixby及Gemini。
升級相機攝力
Galaxy A57和A37透過升級的相機硬件和改良的圖像訊號處理器，影相更明亮清晰。兩款型號均配備了後置三鏡頭系統，包括5000萬像素主鏡頭、1200萬像素超廣角鏡頭及500萬像素的微距鏡頭；A37則降為800萬像素超廣角鏡頭。相機升級的黑夜亮攝功能，內置更強大的圖像處理技術，能夠銳化細節並減少雜訊。透過AI技術增強主體辨識和場景優化功能，能夠平衡人像、保留自然膚色並創造更清晰的背景分離。
全面效能升級
Galaxy A57結合升級的CPU、GPU 和NPU，A57採用Exynos 1680 Octa-core處理器、A37則為Exynos 1480。兩者配備6.7吋Infinity-O FHD+、Super AMOLED+顯示器，比上代更纖薄輕巧的外形，其設計包含光澤飾面和獨特的三鏡頭相機島，機身具備IP68抗水防塵等級。
5000mAh的電池能夠支援長達兩天的使用，支援超快速充電2.0，只需30分鐘即可將手機充電至60%。增大了13%的Vapor Chamber亦有助於長時間遊戲或錄影期間保持穩定的效能。更窄的邊框和明亮的Super AMOLED+顯示屏配合Vision Booster，確保室內外都能提供沉浸清晰的觀賞體驗。
安全保障
Galaxy A57 5G和A37 5G提供多達六代的Android OS和One UI升級，以及長達六年的安全性更新。 Knox Vault保彈裝置安全及透明度，安全與隱私儀表板、自動封鎖、私密分享、防竊保護以及內置於媒體瀏覽器的全新Private Album，隱藏指定的相片及影片。最新Galaxy A系列裝置能夠透過隱私警示功能主動通知用戶潛在風險，智能通知能夠對位置權限或敏感資料的可疑監控提供更清晰的洞察和控制。
售價及早鳥優惠
Galaxy A57 5G及Galaxy A37 5G將於2026年4月10日起公開發售，售價如下：
Galaxy A57 5G（亮灰色、軍藍色、冰藍色及霧紫色）
12GB + 512GB
$5498
12GB + 256GB
$4698
Galaxy A37 5G（炭灰色、墨綠色、霧白色、粉紫色）
8GB + 256GB
$3698
8GB + 128GB（炭灰色、粉紫色）
$3298
4月2日至9日早鳥優惠期間，凡於香港Samsung網上商店、三星專門店、特約零售商預訂，選購Galaxy A57 5G可享限時容量升級優惠，以早鳥優惠價$5098元購買12GB RAM + 512GB ROM，相等於$400折扣；$3498元購買Galaxy A37 5G（8GB RAM + 256GB ROM），相等於$200折扣。