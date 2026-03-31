Samsung Galaxy A57及A37全新中階手機登場　售價、重點規格及賣點搶先睇

Samsung推出全新Galaxy A57 5G與Galaxy A37 5G兩款中階手機，主打Awesome Intelligence AI功能。性能、相機和屏幕的升級，以及耐用性和安全功能，多達六代的作業系統升級和長期安全支援，Galaxy A57 5G更是迄今為止最強大的Galaxy A系列裝置。

強大AI功能

透過最新的One UI 8.5，Galaxy A57 5G和A37 5G的Awesome Intelligence有齊各種AI功能，當中包括錄音機應用程式中的全新功能語音轉錄，可快速轉錄和翻譯通話錄音、或將通話語音信箱內容轉換為文字。

AI Select現在只需長按屏幕側邊面板即可開啟，直接在屏幕上顯示後續相關操作，無需手動選取項目也可擷取文字或創作內容。Al Select更支援在多重視窗模式中進行拖放，將圖片移動到 Samsung Notes或相片編輯器中，實現更快速的編輯和更高的生產力。

Awesome Intelligence相片編輯有物件橡皮擦、最佳臉部表情、拍攝濾鏡、編輯建議等，Galaxy A57 5G更支援自動剪輯功能。另亦有新增多物件辨識功能的Circle to Search with Google、升級的Bixby及Gemini。