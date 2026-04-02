Google Pixel 11 Pro / Pixel 11效果圖流出 全線升級 Tensor G6 晶片

近日香港用家最雀躍消息，少不了 Google 終開通 Gemini AI 服務供使用；同時網絡又流傳品牌自家手機 Pixel 11 Pro 跟 Pixel 11 效果圖及詳細資訊，即使裝置未在香港銷售，亦可能因 Gemini AI 可用而更受用家關注。

Pixel 11 Pro 跟 Pixel 11 效果圖，由爆料達人 @OnLeaks 伙同外網展示，其中 Pixel 11 Pro 可看到機背鏡頭組採新設計，在沿用橫向橢圓鏡頭組風格外變為全黑塗裝。

Pixel 11 Pro更重金屬感

此前流出的 Pixel 11 效果圖，亦同樣換上相同鏡頭設計，整體風格近似 Pro 版，主要分別為機身四邊採用疑似鋁材質啞色金屬物料、跟更重金屬感 Pro 版不同。