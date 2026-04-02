Ulefone Rugking 5 Pro登陸香港 電量20,000mAh三防手機

對於經常出入地盤、熱愛行山露營或是需要極長續航力的用家來說，隨身攜帶一個沉重的行動電源（尿袋）已是常態。不過，Ulefone 近日在香港推出的全新三防機款 Rugking 5 Pro，就直接將「尿袋」裝進手機裡。該機以 $1,699 的震撼價正式開售，憑藉驚人的 20,000mAh 電量，讓用家出外幾天都不用擔心充電問題，論便利性與性價比，分分鐘比買部普通手機再配大容量尿袋更划算。

待機時間達50日

Ulefone Rugking 5 Pro 最核心的賣點無疑是那枚 20,000mAh 的超大容量電池。在一般智能手機電池普遍維持在 5,000mAh 的當下，Rugking 5 Pro 的電量相當於一般手機的4倍，待機時間更可長達 50 天以上。除了自身續航力驚人，它還支援反向充電功能，在緊急時刻能直接化身為移動電源，為隊友的設備補充電力。考慮到市面上一個具備快充功能的 20,000mAh 高品質尿袋亦需數百元，這部僅售 $1,699 的手機顯得格外抵玩。