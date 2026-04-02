Ulefone Rugking 5 Pro登陸香港 電量20,000mAh三防手機

對於經常出入地盤、熱愛行山露營或是需要極長續航力的用家來說，隨身攜帶一個沉重的行動電源（尿袋）已是常態。不過，Ulefone 近日在香港推出的全新三防機款 Rugking 5 Pro，就直接將「尿袋」裝進手機裡。該機以 $1,699 的震撼價正式開售，憑藉驚人的 20,000mAh 電量，讓用家出外幾天都不用擔心充電問題，論便利性與性價比，分分鐘比買部普通手機再配大容量尿袋更划算。
待機時間達50日
Ulefone Rugking 5 Pro 最核心的賣點無疑是那枚 20,000mAh 的超大容量電池。在一般智能手機電池普遍維持在 5,000mAh 的當下，Rugking 5 Pro 的電量相當於一般手機的4倍，待機時間更可長達 50 天以上。除了自身續航力驚人，它還支援反向充電功能，在緊急時刻能直接化身為移動電源，為隊友的設備補充電力。考慮到市面上一個具備快充功能的 20,000mAh 高品質尿袋亦需數百元，這部僅售 $1,699 的手機顯得格外抵玩。
作為一部專業級三防手機，Rugking 5 Pro 的耐用度同樣出色。機身通過了 IP68/IP69K 及 MIL-STD-810H 軍規認證，能抵抗高壓水柱沖洗、灰塵侵入以及由高處跌落的衝擊。機頂位置更設有兩顆超強亮度的 LED 手電筒，光度足以覆蓋漆黑的野外路徑，對於夜間工作或戶外探險而言，這項配置比手機閃光燈實用得多。
Rugking 5 Pro規格 適合戶外活動
影像與性能方面，Rugking 5 Pro 配備了 6.78 吋 FHD+ 大屏幕，支援 120Hz 高刷新率，提供流暢的視覺體驗。相機系統則由 6,400 萬像素主鏡頭及 2,000 萬像素紅外線夜視鏡頭組成，即使在完全無光的環境下也能拍出清晰的黑白影像。手機內置 16GB RAM (連虛擬擴展) 及 256GB ROM，搭載支援 5G 網絡的處理晶片，無論是通訊還是日常應用都能穩定運作。
目前 Ulefone Rugking 5 Pro 已於 UlefoneHK 官方網店及指定分銷商上架。以 $1,699 的價位入手一部集 5G 網絡、軍規三防、夜視功能以及超越常規尿袋容量的手機，對於追求實用與強悍續航的本港用家來說，無疑是一個極具吸引力的選擇。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載