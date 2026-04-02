建造業議會「組裝合成」建築法／「機電裝備合成法」成就獎2025頒獎典禮暨大師班啟動禮圓滿舉行 業界攜手邁向智慧建造新里程

高效靈活一直是香港能在國際市場佔一席位的根本，香港建造業亦善用優勢持續進步，提速提效。建造業議會「組裝合成」建築法／「機電裝備合成法」成就獎2025頒獎典禮（成就獎）暨「大師級培訓課程：機電裝備合成法於裝飾及維修工程之應用」（大師班）啟動禮，日前於建造業議會「未來建造中心」圓滿舉行。活動吸引接近3,000名業界人士線上線下參與，共同見證香港建造業由傳統工地模式，邁向「組裝合成」及「機電裝備合成法」的高效、安全及可持續數碼化新世代。

建造業議會主席何安誠教授工程師

逾 150 個項目實證 MiC 技術成香港驕傲 建造業議會主席何安誠教授工程師致歡迎辭時表示，MiC（「組裝合成」建築法）與MiMEP（「機電裝備合成法」）在香港已由試驗性項目走向主流：「目前全港有超過150個MiC項目正在推行。未來10年興建的30萬個公屋單位會更多採用MiC技術。」 文化轉型與 AI 落地 業界同心向前 發展局常任秘書長（工務）劉俊傑工程師以「重要的事情要說三遍」強調MiC與MiMEP對行業未來發展的重要性。他透露曾有廟街項目透過MiC技術，創下每層僅需約四至五天的建造速度。在技術輸出方面，去年有香港公司與中東企業簽合作協議，將於當地配備年產3萬個MiC住宅模組的生產基地，澳洲及喀麥隆的大型房屋項目亦相繼向香港學習相關技術。

香港憑藉「大灣區生產、香港實施」的跨境協作模式，在效率、品質、安全及可持續性上取得可量化的成果，更吸引多個海外地區來港學習。

建造業議會執行總監鄭定寕工程師在活動中回顧：「2018年我們創造了『MiC』這個名稱，當時無人知曉；時至今天，這個詞已廣為流傳，甚至遠至中東。」這正好展示MiC在不到十年的發展速度相當驚人，而據報告預測未來10年需求或達至50萬個模組。他呼籲在未來項目中多運用MiC，並建議不同項目，包括公共工程項目於設計階段融入組裝合成元素，提升MiC 及MiMEP的成功率。

建造業議會執行總監鄭定寕工程師

23 項殊榮表揚跨界協作成果 MiMEP近年廣泛應用於政府建築、公營房屋和其他建設項目，其在高質量、安全和可持續性等方面具備優勢，而今屆「成就獎」亦增設了MiMEP獎項，共頒發23個獎項，分為MiC和MiMEP的傑出項目（設計）和 傑出項目（已完工）類別，為業界建立卓越典範，另設三個評審委員會特別獎，展示一些對MiC發展有突破的項目。今屆更有得獎項目MiMEP使用率達九成以上，大大縮短施工時間，並減少物料浪費，有效提升工程效率和質量 。 得獎名單 傑出 MiC 項目（設計）：

- 香港女童軍總會新總部及青年宿舍發展計劃 - 香港大學西高山學生及職員宿舍 - 東涌第 42 區第一期公營房屋發展 - 設計及建造啟德世運道簡約公屋 - 東涌配電站住宅發展項目 傑出 MiC 項目（已完工）： - 立法會綜合大樓擴建工程 - 牛頭角彩興路過渡性房屋 - 設計及建造元朗攸壆路、屯門第 3A 區及牛頭角彩興路簡約公屋 - 沙田乙明邨松悅樓 - 落馬洲河套區港深創新及科技園 11 號大樓 傑出 MiMEP 項目（設計） - 東鐵綫古洞站 - 古洞北新發展區第一期區域供冷系統的設計、建造及營運合約

- 利園八期 - 中環新海濱三號用地第一期 - 西九演藝中心 傑出 MiMEP 項目（已完工） - 先進製造業中心 - 葵涌醫院重建工程第二期 - 香港中醫醫院及政府中藥檢測中心 - 設計及建造柴灣政府綜合大樓及車房 - 啟德體育園 評審委員會特別獎 - 西九龍政府合署 - 綜合廢物管理設施第 1 期 - 如心廣場冷凍機組更換工程 RMAA 大師班啟動 培育維修專才共築高效未來 建造業議會於活動當日亦正式啟動「大師級培訓課程：機電裝備合成法於裝飾及維修工程之應用」。香港建造學院（HKIC）現正開辦「大師班」，專為業界從業員而設，旨在系統性提升學員在裝飾及維修工程（RMAA）中應用MiMEP的策劃、設計與執行能力。課程涵蓋多個核心範疇，包括：MiMEP概述及成功關鍵、成功項目展示、RMAA項目中採用的數碼技術以及廠房參觀等。學員將透過導師指導與小組研討，掌握如何在不影響樓宇日常運作下，快速完成機電設備更換與升級，大幅縮短施工期、減少滋擾並提升安全表現。