Sony Xperia 1 VIII效果圖流出 機身外觀大改

效果圖顯示 Xperia 1 VIII 變成近似 iPhone 機背左上正方形 2+1 排列三鏡，其中左上角疑似主鏡頭外圈印上 ZEISS T* 標誌，而閃光燈就置於三組鏡頭中間。

Sony Xperia 1 VIII 首輪效果圖，由數碼博主「Super_Freak_」帖文所見，該組圖片疑似副廠展示保護殻產品照，可看到黑銀兩色款裝置外觀。

雖 Sony 去年旗艦 Xperia 1 VII 手機推出後風波不斷，但品牌似乎並未放棄系列新品推出計劃。日前網絡流傳疑似新代 Xperia 1 VIII 效果圖，其中可看到裝置採用外觀與歷代 Xperia 1 手機完全相異的全新設計。

按鍵部份 Xperia 1 VIII 在機身右側放上電源連指紋、音量鍵及下方快門鍵，SIM 卡槽置於機底 USB-C 埠旁邊，值得一提的是 3.5mm 耳機孔予仍保留在機頂左方。

Mobile Magazine 短評：如消息屬實 Xperia 1 VIII 將採與歷代不同設計語言，功能方面保留中置開孔平面螢幕，亦似乎維持專業攝影操作、跟音樂播放等產品特色。