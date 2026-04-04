Teclast T65 評測｜13.4吋大屏4G 入門級平板電腦

Teclast T65 評測｜13.4吋大屏4G 入門級平板電腦性價比高

香港市場迎來一款定價進取的入門級大屏平板電腦——Teclast T65。這款新機以 $1,099 的售價，搭配 13.4 吋大螢幕及 4G 連線功能，即日上市，吸引了不少預算型消費者的目光。究竟這款平板電腦在實際使用中表現如何？是否真能兼顧大屏體驗與流暢性能？本文將從多個角度進行評測。 Teclast T65螢幕表現：13.4 吋大Mon配 120Hz 刷新率 Teclast T65 最大亮點在於其 13.4 吋的顯示螢幕。對於需要長時間閱讀、瀏覽網頁或觀看影片的用戶來說，大尺寸螢幕能提供更舒適的視覺體驗。螢幕支援 120Hz 自適應刷新率，能夠根據顯示內容自動調整刷新頻率，在滾動網頁或社交媒體動態時，可感受到畫面更為順滑，同時也有助於平衡功耗。

Teclast T65規格與續航：厚8.5mm 配8000mAh 電池 Teclast T65 機身厚度為 8.5mm，配合 13.4 吋螢幕，便攜性尚可，適合放入背包攜帶。內建 8000mAh 電池，在中等亮度下連續播放影片，續航時間約為 10 至 12 小時，能夠滿足一日外出使用需求。設備採用 Type-C 接口充電，補能速度符合同級標準。 連線與音訊：4G雙卡雙待與立體聲揚聲器 這款平板電腦支援 4G 網絡及雙頻 WiFi，用戶可以插入 SIM 卡隨時上網，對於需要移動辦公或在外使用網絡的場景較為方便。音訊方面，機身設有立體聲斯威特外放揚聲器，並配備智能數字功放，在室內環境下觀看影片或視訊通話時，聲音表現清晰夠用。

攝影功能：前置與後置 AI 鏡頭 Teclast T65 前後均配備 AI 鏡頭，可用於視訊會議、掃描文件或日常記錄。在光線充足的環境下，拍攝的文檔或白板內容清晰度足夠辨認，符合入門平板電腦的基本拍攝需求。

性能配置：紫光展銳 T7280 處理器搭配 20GB 記憶體組合 Teclast T65配合 8GB RAM 及透過技術擴展實現的 20GB 記憶體組合，在多任務切換及日常應用程式運行上，基本能保持流暢。實測開啟多個社交應用、文檔處理軟件及一個影片播放程式，未出現明顯卡頓。對於一般文書處理、網課學習或影音娛樂需求，這套配置足以應付。 Teclast T65預裝Android 16 系統，介面接近原生風格，預載應用極少，給予用戶高度自訂空間。分屏功能透過手勢即可啟動，搭配大螢幕能同時運行兩個應用，例如左側編輯文件、右側查閱資料，大幅提升效率。系統只佔 12GB 用戶仍有約108GB 供用家使用。

價錢$1099 總體而言，Teclast T65 以 $1,099 的定價，提供了 13.4 吋大螢幕、120Hz 刷新率、4G 連線及足夠日常使用的性能配置，在入門級平板市場中具有一定的競爭力。對於預算有限，但追求大屏觀看體驗、需要移動上網功能，且主要用於學習、娛樂及輕度辦公的用戶，Teclast T65 是一個值得考慮的選擇。然而，若對性能或螢幕質素有更高要求，則可能需要考慮更高階的型號。 文章獲 Mobile Magazine 授權於 am730科技 轉載