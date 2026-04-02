Apple將這款iPad Air列入復古產品名單　將影響維修服務即睇有冇份！

Apple近日更新其復古及過時產品頁面，將第三代iPad Air的Wi-Fi版本納入復古產品名單，該型號的流動網絡版本已在名單上。由於Wi-Fi版本銷售期較長，故現時才被列入。這款第三代iPad Air 於2019年3月發布，距離上一代iPad Air 2的發布時間相隔五年。採用與2017年iPad Pro相同的設計，配備10.5吋顯示器、A12 Bionic晶片，並支援第一代Apple Pencil。它亦配備Touch ID電源按鈕，是最後一款採用白色邊框設計的iPad Air。

Apple宣告將第三代iPad Air Wi-Fi版列入復古產品名單，此舉影響相關產品的維修條款，引發舊款設備用戶高度關注。

兩款產品被列為過時

Apple於2020年9月隨著iPad Air 4的推出而停產第三代iPad Air，部分第三代iPad Air裝置曾出現螢幕閃爍、閃動或失效的問題。Apple曾推出一項召回計劃，為受影響的型號提供維修或更換服務，期限為購買日期起計兩年內。

除了第三代iPad Air Wi-Fi版外，Apple同步將13吋2017年款MacBook Air加入復古產品名單。同時iPad mini 4及32GB Apple TV HD則被移至過時產品名單。

復古與過時產品定義

Apple將產品列入「復古」名單的標準是該產品停止銷售達5年。當產品停止銷售達7年時，則會被列為「過時」產品。對於復古產品，Apple零售店及Apple授權服務供應商在零件供應充足的情況下，仍可提供維修服務。然而過時產品通常不符合維修資格，且Apple會停止提供維修零件。