有線耳機被「活化」成Y2K配飾　銷量暴增兩成

無線藍牙耳機稱霸多年後，曾被視為「時代眼淚」的有線耳機正以驚人勢頭被「活化」。根據調研機構Circana報告顯示，有線耳機連續五年銷售下滑後，於2026年前三個月銷售額強勢反彈20%。這股由年輕族群帶動的Y2K復古潮流，讓這條細長的白線從純粹的聽歌工具，搖身一變成為社交平台上的時尚飾物。

18至25歲少女熱搶

綜合媒體報道，近來「有線耳機穿搭」在社交平台熱度上升，相關帖文已超過10萬條，內地多間數碼店鋪銷量翻倍。四川成都一間數碼集合店店長透露，近三個月店內有線耳機銷量大增，部分售價僅約30元的款式，上架三天即售罄，購買的多為追求Y2K穿搭的18歲至25歲年輕女性。