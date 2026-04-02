有線耳機被「活化」成Y2K配飾　銷量暴增兩成

無線藍牙耳機稱霸多年後，曾被視為「時代眼淚」的有線耳機正以驚人勢頭被「活化」。根據調研機構Circana報告顯示，有線耳機連續五年銷售下滑後，於2026年前三個月銷售額強勢反彈20%。這股由年輕族群帶動的Y2K復古潮流，讓這條細長的白線從純粹的聽歌工具，搖身一變成為社交平台上的時尚飾物。
18至25歲少女熱搶
綜合媒體報道，近來「有線耳機穿搭」在社交平台熱度上升，相關帖文已超過10萬條，內地多間數碼店鋪銷量翻倍。四川成都一間數碼集合店店長透露，近三個月店內有線耳機銷量大增，部分售價僅約30元的款式，上架三天即售罄，購買的多為追求Y2K穿搭的18歲至25歲年輕女性。
分析認為，這股復古趨勢是一種「時尚輪迴」，或與全球明星的青睞息息相關。包含澳洲男星Jacob Elordi、超模Bella Hadid、韓星Jennie、Jisoo等名人，頻頻帶著有線耳機亮相，令有線耳機成為低成本卻高辨識度的造型服飾。
清晰發出勿擾信號
此外，有線耳機重獲青睞的核心在於其無可比擬的「確定性」與高性價比。有線耳機更解決了無線耳機的兩大問題：續航力與容易遺失的風險。網民感嘆：「插上就能聽，跌了不心痛」。實體線路更具備一種「社交」功能，能清晰發出勿擾信號。而相較於市售藍牙耳機如AirPods 4售價為1,099港元，有線版本的價格僅需七分之一。
社會學院副教授胡鵬輝指出，有線耳機的走紅反映了當前青年消費邏輯的轉變。在追求個性與差異化的時代，年輕人開始拒絕權威與標準化產品，有線耳機因其稀有度與可DIY性（如編織包線、貼紙改造），成為展現個人態度的「配飾」。雖然部分網友無奈表示「手機已沒耳機孔」，但這股結合實用主義與小眾審美的潮流，已讓有線耳機重新站上潮流舞台的中央。
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