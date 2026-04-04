Bowers & Wilkins耳機換新裝　Pi8霧感淡紫、Px7 S3復古酒紅質感升級

Bowers & Wilkins近日為兩款主打無線降噪的旗艦耳機換上新「高級感」色調，延續品牌一貫偏向精品路線的設計語言。真無線入耳式Pi8加推Pale Mauve；而頭戴式耳機Px7 S3則新增 Vintage Maroon，以更低調但更有辨識度的酒紅系配色吸引用家。

新鮮感高級配色

先講Pi8入耳式耳機，新色Pale Mauve走淡紫霧感路線，連充電盒亦配合相近色調細節，不浮誇但帶出質感。Pi8定位旗艦真無線，提供主動降噪、支援Qualcomm aptX系列包括 aptX Lossless，並採用12mm Carbon Cone單元，強調高解析與細節表現；今次新配色屬外觀更新，硬件規格維持不變。

至於Bowers & Wilkins Px7 S3頭戴式耳機，新加入的Vintage Maroon屬更成熟的復古酒紅調，令本來已偏簡約的機身更有「高級皮具」味道，在耳機中甚少見。Px7 S3的重點仍是無線主動降噪與長續航，最高長達約30小時，並支援aptX Adaptive高音質編碼，屬品牌中高階頭戴式型號中兼顧音質與便攜的一款。