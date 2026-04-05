Amazfit全新T-Rex Ultra 2運動智能手錶　旗艦規格HYROX選手必備

Amazfit T-Rex Ultra 2在在硬件規格、戶外導航、續航表現及安全功能均屬頂級規格。

Amazfit推出全新戶外旗艦智能手錶Amazfit T-Rex Ultra 2，在硬件規格、戶外導航、續航表現及安全功能上全面升級，專為極限探險者及高要求運動用家而設，包括高山遠足、越野跑、潛水活動或長時間戶外探索，Amazfit T-Rex Ultra 2均能提供穩定可靠的支援。

51mm鈦合金機身 Amazfit T-Rex Ultra 2承襲經典硬派外觀，錶徑拓展至51mm，為T-Rex家族最大尺寸，特別為腕圍較大的極限玩家量身打造。機身結構方面，錶圈與底殼均採用5級鈦合金鍛造，配備高硬度的藍寶石玻璃，有效抵禦刮擦與撞擊。 搭載1.5吋AMOLED高亮度顯示屏幕，擁有480 × 480高解像度，峰值亮度躍升至3000nits，烈日、雪地或水面反光等高對比環境下依然清晰易讀。錶身設有4個實體按鍵與觸控式屏幕，即使戴上手套或於濕手狀態下亦可準確操控。

64GB容量儲存 儲存與續航同樣重大升級，內置64GB儲存空間，可容納更多離線地圖、音樂及運動記錄。電池續航力最長可達30天，即使在多日遠足、露營或長距離賽事中，減少頻繁充電的負擔。在高精準雙頻GPS模式下，亦可提供約50小時連續定位使用。 出廠內置全彩離線地圖，並支援更精準的路徑規劃功能，用家可直接於手錶上進行路線設計或匯入GPX檔案，無需依賴手機亦能完成導航操作。配合多衛星及雙頻GPS定位系統，即使在山區、森林或高樓密集環境中，仍可提供快速而準確的定位表現。

導航會提供清晰的轉向提示與路線指引，如偏離原定路線更可即時重新規劃，大幅降低迷路風險。結合地形圖及等高線顯示，用家能更全面掌握周邊環境，無論行山、越野跑或長距離單車活動，均可應對各種路況變化。 錶冠上方加入雙色照明燈，除了高亮白光外，更新增綠光照明模式，適合夜間活動或需要低干擾光源的場景使用。支援10 ATM防水等級及雙重潛水認證，可應對不同水下環境與深度變化。

多元運動與健康監測 Amazfit T-Rex Ultra 2支援超過180種運動模式，涵蓋跑步、越野、單車、游泳及多種室內外訓練。系統提供包括心率區間、訓練負荷、最大攝氧量、恢復時間等進階數據。作為HYROX官方合作夥伴，專為功能性健身挑戰打造。

搭載先進BioTracker生物感測系統，可全天候監測心率、血氧、壓力及睡眠質素，並透過數據整合分析用家整體身體狀況。配合Zepp Coach智能訓練系統，能根據個人體能與訓練表現提供個性化建議，幫助用家在提升運動表現的同時避免過度訓練。 手錶支援藍牙通話及音樂播放功能，透過支援iOS與Android的跨平台的Zepp App，可輕鬆管理健康數據與運動記錄，並與不同平台同步運動記錄，包括熱門運動社群平台Strava、Relive、Apple Health或Google Fit等。 Amazfit T‑Rex Ultra 2即日起在香港推出，提供51mm的黑岩漿配色選擇，建議零售價為$4198，即日至4月30日入手送手錶支架充電座及$200超市禮劵。