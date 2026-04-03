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科技
出版：2026-Apr-03 12:00
更新：2026-Apr-03 12:00

電動車｜XPENG X9小改款電動7座MPV　冇一換一車價要幾多？

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電動車｜XPENG小鵬汽車發布全新升級版本星艦X9電動MPV。

電動車｜XPENG小鵬汽車發布全新升級版本星艦X9電動MPV。

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XPENG小鵬汽車全新升級版本星艦X9，小改款帶來12項升級，包括搭載XP5圖靈芯片、充電充電效率大幅提升、升級氛圍燈及音響等，更加豪華。不過現時已沒有一換一優惠，車價就沒有之前那麼吸引，售價由$819900起。

電動車｜XPENG X9車頭新增智慧可變進氣格柵。 電動車｜XPENG X9配備後輪轉向。 電動車｜XPENG X9快充由10%提升至80%只需12分鐘。 電動車｜XPENG X9採用全域800V高壓平台與5C超充技術。

AI智能全面升級

X9全新搭載的XP5圖靈晶片（750 TOPS），XPILOT ASSIST Driving與智慧泊車系統實現全場景智駕輔助將更快、更準、更自然，全新星艦X9配備21吋超大尺寸HUD抬頭顯示器，將行車資訊、導航指示及智能駕駛提示直接投射於駕駛者視線範圍內，配合XP5圖靈芯片的即時運算能力，資訊顯示更清晰流暢。

800V+5C超強快充

另一賣點是全新MPV X9採用全域800V高壓平台與5C超充技術，大幅提升充電效率，僅需約12分鐘就能將電量由10%提升至80%。由AI底盤調節聯動空氣懸架與智慧CDC，與後輪轉向系統互相配合，抵銷路面凹凸顛簸，帶來更穩定、平順且靈活的駕駛感。

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電動車｜XPENG X9帶來不少升級。 電動車｜XPENG X9中排帶來加熱腳枕功能。 電動車｜XPENG X9後排座位寬敞。 電動車｜XPENG X9可靈活轉換座位布局。 電動車｜XPENG X9儲物容量充足。 電動車｜XPENG X9增加至27個揚聲器。 電動車｜XPENG X9升級21.4英寸超大娛樂顯視屏。

豪華座艙提升

座艙採用三排電動三折疊座椅設計，支援4／5／6／7座靈活轉換。全新X9前排配備雙側靜音電索門設計，開關車門過程更安靜順暢。另亦導入RNC座艙主動降噪技術，系統會即時監測行駛時產生的路噪，並透過車內音響發放反向聲波進行抵銷，有效降低低頻路噪干擾，進一步提升座艙靜靜度。

採用一體環抱分層設計，配置「星際光錐」IP揚聲器與「水滴漣漪」門板揚聲器，並以覆蓋頂棚、門板與地板並支援6種主題的3.6 m環繞式氛圍燈。娛樂方面升級21.4英寸超大娛樂顯視屏提升亮度色域，配合由27個揚聲器，帶來更佳聽覺感受。

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全新X9對用家的安全保障亦大大提高，新增爆胎穩行系統，使車輛在高速行駛中發生爆胎時都能穩定車身，安全氣袋數量同樣增加至9個。

電動車｜XPENG X9於灣仔陳列室打造四面LED幕牆沉浸式展示區。 15：電動車｜XPENG X9規格配置一覽。

早鳥優惠價

XPENG X9標準續航前驅版車價$819900起、長續航前驅版車價$869900起、高性能全輪驅動版車價$909900起。早鳥優惠全線減兩萬，另包電池終身保用及大灣區聯保。4月3日至6日復活節期間，灣仔陳列室打造四面LED幕牆沉浸式展示區，更設專人導賞，近距離感受全新星艦X9。

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