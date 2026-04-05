HMD Crest 2 Pro/Crest 2/Arc 2規格流出 電量螢幕成焦點

近日市場流出關於 HMD 多款即將登場的手機包含中階定位的 HMD Crest 2 Pro、Crest 2 以及主打入門市場的 Arc 2。這次傳聞資訊不僅涵蓋了詳盡的硬體配置，更同步揭露了產品的設計風格。
Crest 2 Pro 規格傳配 6,000 mAh大電
據流出的規格顯示，定位較高的 HMD Crest 2 Pro 將搭載 Snapdragon 4 Gen 4 5G 處理器，並配備 8GB RAM 與 256GB 儲存空間。顯示方面則採用 6.78 吋 FHD+ AMOLED 螢幕，支援 120Hz 更新率，為用戶提供流暢的視覺體驗。相機組合方面，該機配置了 6,400 萬像素主鏡頭、800 萬像素廣角鏡頭以及 200 萬像素微距鏡頭，前置自拍鏡頭則高達 5,000 萬像素。此外，Crest 2 Pro 還內建高達 6,000 mAh 的大容量電池，並支援 33W 快充，同時具備 IP65 防塵防水等級。
緊隨其後的標準版 Crest 2 同樣採用 Snapdragon 4 Gen 4 5G 晶片，不過記憶體調整為 6GB RAM。螢幕規格維持 6.78 吋 AMOLED，但更新率稍降至 90Hz。拍攝系統改為 5,000 萬像素主鏡頭搭配兩枚 200 萬像素輔助鏡頭。其他諸如 6,000 mAh 電池、33W 充電速度以及 IP65 防護性能，則與 Pro 版本保持一致。值得留意的是，Crest 2 系列兩款新機預計都會直接搭載 Android 16 系統。
除了中階機型外，HMD 也準備了針對低階市場的 Arc 2。這款機型搭載 Unisoc T606 處理器，提供 4GB RAM 與 64GB 儲存空間。螢幕配置較為基本，選用 6.56 吋 HD+ LCD 面板，支援 90Hz 更新率。影像系統方面，採用 1,300 萬像素後置鏡頭與 500 萬像素前置鏡頭。由於硬體限制，Arc 2 將會運行專為入門裝置優化的 Android 15 Go Edition 系統，電池容量則為 5,000 mAh，支援 10W 充電功率。
目前這些規格與效果圖仍屬傳聞，官方尚未證實相關細節。然而，從規格參數來看，HMD 似乎正努力在續航力與螢幕顯示上取得平衡，尤其 Crest 2 系列的高容量電池配搭節能處理器，或將成為該系列的主要賣點。
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