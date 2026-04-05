HMD Crest 2 Pro/Crest 2/Arc 2規格流出 電量螢幕成焦點

近日市場流出關於 HMD 多款即將登場的手機包含中階定位的 HMD Crest 2 Pro、Crest 2 以及主打入門市場的 Arc 2。這次傳聞資訊不僅涵蓋了詳盡的硬體配置，更同步揭露了產品的設計風格。

Crest 2 Pro 規格傳配 6,000 mAh大電

據流出的規格顯示，定位較高的 HMD Crest 2 Pro 將搭載 Snapdragon 4 Gen 4 5G 處理器，並配備 8GB RAM 與 256GB 儲存空間。顯示方面則採用 6.78 吋 FHD+ AMOLED 螢幕，支援 120Hz 更新率，為用戶提供流暢的視覺體驗。相機組合方面，該機配置了 6,400 萬像素主鏡頭、800 萬像素廣角鏡頭以及 200 萬像素微距鏡頭，前置自拍鏡頭則高達 5,000 萬像素。此外，Crest 2 Pro 還內建高達 6,000 mAh 的大容量電池，並支援 33W 快充，同時具備 IP65 防塵防水等級。