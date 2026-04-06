vivo X300 Ultra 香港4月16日發表 將公布價錢及發售日期

vivo 香港已確認將於4月16日正式發表 X300 Ultra，屆時將會全面公布大家最關注的建議零售價及正式開售日期!
vivo X300 Ultra 在機身設計上延續了標誌性的圓形大鏡頭模組，不僅視覺上極具辨識度，內部更隱藏了頂尖的硬件配置。為了應付高強度的影像運算與專業修圖需求，機身內部搭載了最新的 Snapdragon 8 Elite 處理器，並提供最高 16GB LPDDR5X 記憶體與 1TB UFS 4.0 儲存空間，確保各類操作都能流暢運作。
X300 Ultra規格 6.82 吋 2K OLED 屏幕
新機配備 6.82 吋 2K OLED 屏幕，支援 120Hz LTPO 自適應更新率，峰值亮度更高達 4500 nits，即使在戶外陽光下進行取景或回看相片，畫面依然精準細緻。為了支撐高頻率的拍攝使用，這款長焦機型採用了 6600mAh 藍海電池技術，大幅提升了續航力的穩定性。
香港官方已經展開了早鳥優惠活動，由2026年4月1日至4月15日期間，消費者前往指定經銷商預訂，即可獲贈總值高達 $4,398 的尊貴禮遇。此外，參與盲訂的客戶更有機會以特定優惠價購入「vivo 蔡司增距鏡 Gen2 Ultra 及 vivo 專業影像手柄套裝」，讓手機的專業拍攝體驗進一步升級，各項禮品與配件名額有限。
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