vivo X300 Ultra 香港4月16日發表 將公布價錢及發售日期

vivo 香港已確認將於4月16日正式發表 X300 Ultra，屆時將會全面公布大家最關注的建議零售價及正式開售日期!

vivo X300 Ultra 在機身設計上延續了標誌性的圓形大鏡頭模組，不僅視覺上極具辨識度，內部更隱藏了頂尖的硬件配置。為了應付高強度的影像運算與專業修圖需求，機身內部搭載了最新的 Snapdragon 8 Elite 處理器，並提供最高 16GB LPDDR5X 記憶體與 1TB UFS 4.0 儲存空間，確保各類操作都能流暢運作。

X300 Ultra規格 6.82 吋 2K OLED 屏幕

新機配備 6.82 吋 2K OLED 屏幕，支援 120Hz LTPO 自適應更新率，峰值亮度更高達 4500 nits，即使在戶外陽光下進行取景或回看相片，畫面依然精準細緻。為了支撐高頻率的拍攝使用，這款長焦機型採用了 6600mAh 藍海電池技術，大幅提升了續航力的穩定性。