OPPO Find X9 Ultra/X9s Pro 規格曝光 大電池與長焦鏡頭成賣點

隨着發布日期逐漸接近，OPPO 旗艦系列 Find X9 系列的神秘面紗正被逐一揭開。最新消息指出，該系列將於 4 月 21 日在內地正式亮相，而備受矚目的 Ultra 型號亦會在同日進軍全球市場。爆料達人「數碼閒聊站」近期於社交平台頻頻發力，披露了 Find X9 Ultra 與 Find X9s Pro 的具體硬件細節。

Find X9s Pro規格 潛望式長焦鏡頭2.8 倍光學變焦

標準定位的 Find X9s Pro 搭載了一塊 6.32 吋的天馬 U9 Pro AMOLED 直屏，解像度達到 1.5K 級別。這款顯示屏已確認採用 LTPO 技術，支持最高 144Hz 的動態更新率，並擁有極窄的邊框設計。影像功能則是該機的一大強項，官方早前已證實其配備雙 200MP 像素後置鏡頭，而最新的爆料則補充了潛望式長焦鏡頭的細節，將提供 2.8 倍光學變焦，等效焦距約為 65mm。此外，Find X9s Pro 機身重量控制在 198g，內置高達 7,025mAh 的大容量電池，支持 80W 有線及 50W 無線快充，配色方面提供自然白、原生鈦、活力橙及追風綠四種選擇。