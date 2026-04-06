OPPO Find X9 Ultra/X9s Pro 規格曝光 大電池與長焦鏡頭成賣點

隨着發布日期逐漸接近，OPPO 旗艦系列 Find X9 系列的神秘面紗正被逐一揭開。最新消息指出，該系列將於 4 月 21 日在內地正式亮相，而備受矚目的 Ultra 型號亦會在同日進軍全球市場。爆料達人「數碼閒聊站」近期於社交平台頻頻發力，披露了 Find X9 Ultra 與 Find X9s Pro 的具體硬件細節。
Find X9s Pro規格 潛望式長焦鏡頭2.8 倍光學變焦
標準定位的 Find X9s Pro 搭載了一塊 6.32 吋的天馬 U9 Pro AMOLED 直屏，解像度達到 1.5K 級別。這款顯示屏已確認採用 LTPO 技術，支持最高 144Hz 的動態更新率，並擁有極窄的邊框設計。影像功能則是該機的一大強項，官方早前已證實其配備雙 200MP 像素後置鏡頭，而最新的爆料則補充了潛望式長焦鏡頭的細節，將提供 2.8 倍光學變焦，等效焦距約為 65mm。此外，Find X9s Pro 機身重量控制在 198g，內置高達 7,025mAh 的大容量電池，支持 80W 有線及 50W 無線快充，配色方面提供自然白、原生鈦、活力橙及追風綠四種選擇。
Find X9 Ultra配置7050mAh大電
定位頂級旗艦的 Find X9 Ultra 則在各方面性能上進一步改進。該機預計配備 6.82 吋的 BOE LTPO 直屏，具備 2K+ 超高解像度以及 144Hz 更新率。電力管理方面，Ultra 型號更上一層樓，搭載 7,050mAh 電池，並將有線充電速度提升至 100W，同時維持 50W 無線快充規格。為了提升感官體驗，機身內置了仿生振動馬達與對稱式雙揚聲器。影像規格最吸睛的地方在於潛望長焦鏡頭，官方確認其具備 50MP 像素並支持 10 倍光學變焦，展現出強悍的遠攝實力。Find X9 Ultra 預計推出苔原、絨砂峽谷及極地冰川三款配色。
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