中國擬立法管制AI　禁止未成年「虛擬戀愛」

《路透社》報道，根據國家互聯網信息辦公室起草的《數位虛擬人資訊服務管理辦法（徵求意見稿）》內容，服務業者須在虛擬人相關內容上標示「數字人」字樣，同時明確禁止向18歲以下用戶提供「虛擬親密關係」服務。草案亦禁止在未經當事人同意的情況下，使用他人個人資訊創建數位人類，或藉由虛擬人物繞過身份驗證系統。

內地網路監管機構於4月3日發布數位人類管理草案，要求所有虛擬人物內容須加註明顯標示，並禁止向未成年人提供可能引發沉迷或具誤導性的服務，草案開放公眾意見徵集至5月6日。

若有自殺傾向必須協助

在內容方面，草案明令禁止數位人類散布危害國家安全、煽動顛覆政權、宣揚分裂主義或破壞國家統一的內容。服務提供者亦被要求防範性暗示、恐怖主義、殘酷或煽動與地域歧視等不當內容，並須在用戶出現自殺或自傷傾向時，採取必要措施介入並提供專業協助。

網信辦官網發布的分析文章指出，「數字虛擬人的治理，已不僅僅是行業規範問題，而是事關網路空間安全、公共利益和數字經濟高質量發展的戰略性科學問題。」草案目標是為了填補數位人類產業的監管空白，為產業健康發展設立明確紅線。