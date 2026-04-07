中國擬立法管制AI　禁止未成年「虛擬戀愛」

內地網路監管機構於4月3日發布數位人類管理草案，要求所有虛擬人物內容須加註明顯標示，並禁止向未成年人提供可能引發沉迷或具誤導性的服務，草案開放公眾意見徵集至5月6日。
禁止提供未成年「虛擬親密關係」服務
《路透社》報道，根據國家互聯網信息辦公室起草的《數位虛擬人資訊服務管理辦法（徵求意見稿）》內容，服務業者須在虛擬人相關內容上標示「數字人」字樣，同時明確禁止向18歲以下用戶提供「虛擬親密關係」服務。草案亦禁止在未經當事人同意的情況下，使用他人個人資訊創建數位人類，或藉由虛擬人物繞過身份驗證系統。
若有自殺傾向必須協助
在內容方面，草案明令禁止數位人類散布危害國家安全、煽動顛覆政權、宣揚分裂主義或破壞國家統一的內容。服務提供者亦被要求防範性暗示、恐怖主義、殘酷或煽動與地域歧視等不當內容，並須在用戶出現自殺或自傷傾向時，採取必要措施介入並提供專業協助。
網信辦官網發布的分析文章指出，「數字虛擬人的治理，已不僅僅是行業規範問題，而是事關網路空間安全、公共利益和數字經濟高質量發展的戰略性科學問題。」草案目標是為了填補數位人類產業的監管空白，為產業健康發展設立明確紅線。
此次草案的發布，呼應內地上月發布的最新五年政策綱要中積極推動人工智慧全面融入經濟的方向。北京在大力推進AI應用的同時，也持續加強管理該新興產業。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章