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科技
出版：2026-Apr-06 10:00
更新：2026-Apr-06 10:00

Nothing Phone (4a) 系列中階手機實試　粉紅配色登場、今代Glyph設計有咩進化？

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Nothing Phone (4a) Pro中階手機今代不少功能都有提升。

Nothing Phone (4a) Pro中階手機今代不少功能都有提升。

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英國品牌Nothing向來為市場帶來另類美學及驚喜，最近推出全新Phone (4a) 系列，以中階手機作為定位，帶來精緻的設計及大膽配色選擇。今次實試Phone (4a) 及Phone (4a)  Pro兩款手機，同樣為粉紅配色，看看使用體驗如何。

Nothing Phone (4a)系列現已上市。 Nothing Phone (4a)沿用品牌標誌性的透明設計。 Nothing Phone (4a)機側設有3個按鍵。 Nothing Phone (4a)全新Glyth Bar指示燈。

新設計Glyth Bar

先說Phone (4a) ，造型延續品牌經典的透明風格，跟上代較為相近，機背同樣以中央鏡頭橫向排列鏡頭，下半部亦沿用工業風的電路版內部結構設計，不過就比上代更加簡約。機側有強化的金屬按鍵包括一按AI Essential Key，強化邊框提供了更高的耐用性。

上代的3個Glyth燈效，亦變成一條由7個方格形狀mini-LED組成的Glyth Bar，可用作顯示音量、補光燈等功能，智慧通知功能支援通話、訊息、充電、計時器等的進度提示，亦可為聯絡人與通知自訂燈光序列。亮度高達3500nits。三項專利技術包括雙色注塑燈罩，零漏光、無黃邊且光線擴散柔和，在強光下也能清晰顯示通知，但個人認為型格度稍為降低。

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Nothing Phone (4a) Pro換上金屬機身設計。 Nothing Phone (4a) Pro的Glyph Toys功能。 Nothing Phone (4a) Pro的Glyph Matrix解像度不及Phone (3)。 Nothing Phone (4a) Pro機身厚度僅7.95mm，是Nothing有史以來最薄的手機。

更大Glyph Matrix

Phone (4a)  Pro今代設計更加大刀闊斧，一體成型機身改成金屬質感，透明部分只剩下相機模組，更加簡約。Phone (4a)  Pro沿用Phone (3)的圓形點陣圖Glyph Matrix，面積加大由137顆mini-LED組成，亮度提升至約3000nits，不過就省略了隱藏式按鈕Glyph Button，使用上就沒有那麼方便，而且解像度亦更低。鏡頭排列則以1+2般設計，更加整齊。

Glyph Toys可以選擇電池顯示、計時器、時鐘、日照路徑、自拍鏡等用途，不過就沒有了上代的轉酒樽、猜包剪揼等玩法，而且沒有了一按即用的按鍵，除了要在設定中開啟，更要依賴網上Nothing Playground尋找及下載，甚至要用到第三方App，要完全發揮功能較為複雜。

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Nothing Phone (4a) Pro試相。 Nothing Phone (4a) Pro試相。 Nothing Phone (4a) Pro試相。 Nothing Phone (4a) Pro 3200mm試相。 Nothing Phone (4a) Pro 160mm試相。 Nothing Phone (4a) 1600mm試相。 Nothing Phone (4a) Pro 3200mm試相。

最長140x變焦

另一個進化位是相機，Phone (4a) Pro搭載Sony LYT700c大尺寸OIS主鏡頭與5000萬畫素3.5倍 OIS潛望式長焦鏡頭，作為中階手機竟提供高達140倍的變焦能力，最遠達3200mm，為Nothing手機有史以來最遠的變焦距離。當然在實際使用上，長焦都是靠AI演算，效果未算最佳，不過勝在夠遠。另搭配Sony超廣角與3200萬畫素廣角自拍鏡頭，在TrueLens Engine 4驅動下，相機質素算相當不錯。

Nothing Phone (4a) 亦配備5000萬畫素3.5倍OIS潛望式鏡頭、5000萬畫素OIS主鏡頭、Sony超廣角鏡頭以及3200萬畫素廣角自拍鏡頭，以TrueLens Engine 4驅動，可從0.6倍到70倍變焦。對比下相片色調較為柔和，AI感更少，即使不夠Pro清晰，效果亦自然。

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Nothing Phone (4a) 搭載6.78吋AMOLED顯示器。 Nothing Phone (4a) Pro搭載6.83吋AMOLED顯示器。

旗艦級螢幕電池

Phone (4a) 系列尺寸相近，同樣用上Gorilla Glass 7i，Pro版搭載6.83吋AMOLED螢幕、1.5K解析度、450 PPI以及144 Hz更新率、2500Hz觸控採樣及2160Hz PWM調光，HDR峰值亮度達到5000nits，是Nothing迄今最亮的螢幕。

Nothing Phone (4a) 則為6.78吋AMOLED顯示器，1.5K解析度、440 PPI、峰值亮度4500nits與 1600nits (HMB)，亦擁有120Hz自適應更新率、2500Hz觸控採樣率及2160Hz PWM調光。

晶片方面Phone (4a) Pro由Snapdragon 7 Gen 4驅動，搭配旗艦級LPDDR5X記憶體與UFS 3.1 儲存空間；Phone (4a) 搭載Snapdragon 7s Gen 4，結合LPDDR4x與UFS 3.1。 兩機搭載5080 mAh電池，支援50W快充，使用時間長達17小時，相當充足。

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兩機均內置Nothing OS 4.1的Essential Space功能。 Essential Space特別方便進行智能記錄。

特色Essential Space AI功能

Nothing OS系統向來別樹一格，有型但要點時間適應， Nothing OS 4.1帶來更乾淨直覺的介面，擁有重新設計的圖示、可自訂鎖定螢幕以及更深邃的深色模式。另亦設浮動視窗應用程式與可調整大小的快速設定、AI Dashboard、客製化功能等。當然亦有Essential Search、Essential Memory等AI功能，可即時記錄所需，簡單但實用。Essential Space更首次在 (4a) 系列上支援雲端存取，可在手機、桌機、筆電等多平台無縫使用。

Phone (4a) 提供黑色、白色、藍色與粉紅色，12+256GB售價$3,699；Phone (4a) Pro提供黑色、銀色與粉紅色，12+256GB售價$4499，現已發售。

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