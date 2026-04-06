Nothing Phone (4a) 系列中階手機實試　粉紅配色登場、今代Glyph設計有咩進化？

Nothing Phone (4a) Pro中階手機今代不少功能都有提升。

英國品牌Nothing向來為市場帶來另類美學及驚喜，最近推出全新Phone (4a) 系列，以中階手機作為定位，帶來精緻的設計及大膽配色選擇。今次實試Phone (4a) 及Phone (4a) Pro兩款手機，同樣為粉紅配色，看看使用體驗如何。

新設計Glyth Bar 先說Phone (4a) ，造型延續品牌經典的透明風格，跟上代較為相近，機背同樣以中央鏡頭橫向排列鏡頭，下半部亦沿用工業風的電路版內部結構設計，不過就比上代更加簡約。機側有強化的金屬按鍵包括一按AI Essential Key，強化邊框提供了更高的耐用性。 上代的3個Glyth燈效，亦變成一條由7個方格形狀mini-LED組成的Glyth Bar，可用作顯示音量、補光燈等功能，智慧通知功能支援通話、訊息、充電、計時器等的進度提示，亦可為聯絡人與通知自訂燈光序列。亮度高達3500nits。三項專利技術包括雙色注塑燈罩，零漏光、無黃邊且光線擴散柔和，在強光下也能清晰顯示通知，但個人認為型格度稍為降低。

更大Glyph Matrix Phone (4a) Pro今代設計更加大刀闊斧，一體成型機身改成金屬質感，透明部分只剩下相機模組，更加簡約。Phone (4a) Pro沿用Phone (3)的圓形點陣圖Glyph Matrix，面積加大由137顆mini-LED組成，亮度提升至約3000nits，不過就省略了隱藏式按鈕Glyph Button，使用上就沒有那麼方便，而且解像度亦更低。鏡頭排列則以1+2般設計，更加整齊。 Glyph Toys可以選擇電池顯示、計時器、時鐘、日照路徑、自拍鏡等用途，不過就沒有了上代的轉酒樽、猜包剪揼等玩法，而且沒有了一按即用的按鍵，除了要在設定中開啟，更要依賴網上Nothing Playground尋找及下載，甚至要用到第三方App，要完全發揮功能較為複雜。

最長140x變焦 另一個進化位是相機，Phone (4a) Pro搭載Sony LYT700c大尺寸OIS主鏡頭與5000萬畫素3.5倍 OIS潛望式長焦鏡頭，作為中階手機竟提供高達140倍的變焦能力，最遠達3200mm，為Nothing手機有史以來最遠的變焦距離。當然在實際使用上，長焦都是靠AI演算，效果未算最佳，不過勝在夠遠。另搭配Sony超廣角與3200萬畫素廣角自拍鏡頭，在TrueLens Engine 4驅動下，相機質素算相當不錯。 Nothing Phone (4a) 亦配備5000萬畫素3.5倍OIS潛望式鏡頭、5000萬畫素OIS主鏡頭、Sony超廣角鏡頭以及3200萬畫素廣角自拍鏡頭，以TrueLens Engine 4驅動，可從0.6倍到70倍變焦。對比下相片色調較為柔和，AI感更少，即使不夠Pro清晰，效果亦自然。

旗艦級螢幕電池 Phone (4a) 系列尺寸相近，同樣用上Gorilla Glass 7i，Pro版搭載6.83吋AMOLED螢幕、1.5K解析度、450 PPI以及144 Hz更新率、2500Hz觸控採樣及2160Hz PWM調光，HDR峰值亮度達到5000nits，是Nothing迄今最亮的螢幕。 Nothing Phone (4a) 則為6.78吋AMOLED顯示器，1.5K解析度、440 PPI、峰值亮度4500nits與 1600nits (HMB)，亦擁有120Hz自適應更新率、2500Hz觸控採樣率及2160Hz PWM調光。 晶片方面Phone (4a) Pro由Snapdragon 7 Gen 4驅動，搭配旗艦級LPDDR5X記憶體與UFS 3.1 儲存空間；Phone (4a) 搭載Snapdragon 7s Gen 4，結合LPDDR4x與UFS 3.1。 兩機搭載5080 mAh電池，支援50W快充，使用時間長達17小時，相當充足。

特色Essential Space AI功能 Nothing OS系統向來別樹一格，有型但要點時間適應， Nothing OS 4.1帶來更乾淨直覺的介面，擁有重新設計的圖示、可自訂鎖定螢幕以及更深邃的深色模式。另亦設浮動視窗應用程式與可調整大小的快速設定、AI Dashboard、客製化功能等。當然亦有Essential Search、Essential Memory等AI功能，可即時記錄所需，簡單但實用。Essential Space更首次在 (4a) 系列上支援雲端存取，可在手機、桌機、筆電等多平台無縫使用。 Phone (4a) 提供黑色、白色、藍色與粉紅色，12+256GB售價$3,699；Phone (4a) Pro提供黑色、銀色與粉紅色，12+256GB售價$4499，現已發售。