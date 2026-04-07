iPhone Fold 傳採用3D打印技術 力求實現「零摺痕」

市場對於 Apple 首款摺疊手機 iPhone Fold 的規格推測從未間斷，近期來自供應鏈的最新消息指出，Apple 為了實現極致平整的視覺體驗，計劃在 iPhone Fold 的鉸鏈系統中加入 3D 打印技術。

這項技術的核心目的在於將螢幕摺痕降至最低，解決目前摺疊手機用戶最在意的問題。這也是業界首次傳出 Apple 將精密 3D 打印應用於摺疊裝置的關鍵結構件中，在此之前，傳聞多集中於液態金屬與雙層強化玻璃的應用。

OPPO Find N6曾採用類似方案

事實上，將 3D 打印導入鉸鏈並非首創，OPPO 旗下的 Find N6 系列早已在其第二代鈦金屬水滴鉸鏈中採用類似方案。OPPO 當時透過雷射測量技術，在微米等級的精度下檢測鉸鏈深度的細微差異，並利用 3D 液體聚合物填補不平整處，使鉸鏈結構更顯纖薄，同時達成極高水平的平整效果。