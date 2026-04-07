iPhone Fold 傳採用3D打印技術 力求實現「零摺痕」

市場對於 Apple 首款摺疊手機 iPhone Fold 的規格推測從未間斷，近期來自供應鏈的最新消息指出，Apple 為了實現極致平整的視覺體驗，計劃在 iPhone Fold 的鉸鏈系統中加入 3D 打印技術。
這項技術的核心目的在於將螢幕摺痕降至最低，解決目前摺疊手機用戶最在意的問題。這也是業界首次傳出 Apple 將精密 3D 打印應用於摺疊裝置的關鍵結構件中，在此之前，傳聞多集中於液態金屬與雙層強化玻璃的應用。
OPPO Find N6曾採用類似方案
事實上，將 3D 打印導入鉸鏈並非首創，OPPO 旗下的 Find N6 系列早已在其第二代鈦金屬水滴鉸鏈中採用類似方案。OPPO 當時透過雷射測量技術，在微米等級的精度下檢測鉸鏈深度的細微差異，並利用 3D 液體聚合物填補不平整處，使鉸鏈結構更顯纖薄，同時達成極高水平的平整效果。
Apple 對於螢幕品質向來要求高，多份報告一致認為 iPhone Fold 的目標是追平甚至超越 OPPO 在螢幕平整度上的表現。除了追求美觀，採用 3D 打印技術也符合 Apple 近年的生產策略。目前的 Apple Watch 系列鈦金屬錶殼，以及 iPhone Air 的 USB-C 接口零件，均已證實導入3D 打印。相比傳統的鍛造加工，3D 打印不僅能製作更精密複雜的幾何結構，還能顯著提升材料利用率，減少生產過程中的資源浪費。
隨著鉸鏈技術細節陸續曝光，可以預見 Apple 正嘗試結合異材質與先進製造工藝，試圖在耐用度與極簡外觀之間取得平衡。若這項 3D 打印鉸鏈技術能順利量產，iPhone Fold 將有望打破摺疊機必然伴隨明顯摺痕的既定印象。
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