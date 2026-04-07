Google Meet 登陸 Apple CarPlay 打造安全車內會議體驗

隨著混合辦公模式成為常態，在通勤途中處理公事已是不少上班族的日常。Google 近日正式宣布旗下的視訊會議工具 Google Meet 全面支援 Apple CarPlay 系統，讓司機能夠在雙手不離開方向盤的情況下，透過車上的螢幕輕鬆參與會議。

現在當進入座駕並連接 iPhone 後，便能在車載系統的應用程式清單中看到 Google Meet 的圖示。這項更新最便利之處在於其無縫切換，如果會議在你上車前就已經開始，系統會自動偵測並建議你將通話轉移至車載介面，確保會議過程不因空間轉換而中斷。