Google Meet 登陸 Apple CarPlay 打造安全車內會議體驗

隨著混合辦公模式成為常態，在通勤途中處理公事已是不少上班族的日常。Google 近日正式宣布旗下的視訊會議工具 Google Meet 全面支援 Apple CarPlay 系統，讓司機能夠在雙手不離開方向盤的情況下，透過車上的螢幕輕鬆參與會議。
現在當進入座駕並連接 iPhone 後，便能在車載系統的應用程式清單中看到 Google Meet 的圖示。這項更新最便利之處在於其無縫切換，如果會議在你上車前就已經開始，系統會自動偵測並建議你將通話轉移至車載介面，確保會議過程不因空間轉換而中斷。
安全是駕駛時的首要考量，因此 Google Meet 在 CarPlay 環境下採取了嚴格的限制措施。系統預設僅提供「純音訊模式」，會議期間車主的攝影機將保持關閉，同時也無法看到其他與會者的畫面，這能有效防止司機分心，將注意力維持在道路狀況。
將在Android Auto推出
除了即時通話功能外，CarPlay 版的 Google Meet 還具備整合行事曆的功能。駕駛者可以直接在螢幕上查閱當天的會議行程，並透過簡潔的介面一鍵加入即將開始的討論。至於 Android 手機的用戶也不必等待太久，Google 已確認這項功能很快就會在 Android Auto 平台上推出。
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