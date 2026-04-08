iPhone Fold摺機模型機照片曝光　相機模組似iPhone Air但缺少這個功能？

iPhone Fold摺機有傳於今年內推出，洩密者Sonny Dickson於X上分享的首張圖片iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max和可折疊iPhone模型圖片，這些圖片與先前關於這3款設備設計的傳聞相符。iPhone模型機旨在取代真機進行測試，尤其對於配件製造商而言，他們需要在新設備發布前批量生產手機殼等產品，這就要求模型機具有較高的精確度，可信度相當高。

3款手機外觀曝光

雖然iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pro Max的外觀與前代產品基本相同，但尺寸略有不同，動態島從模型上可以看出，而且看起來較小。而可折疊iPhone採用全新的設計，擁有類似護照的外形，似乎並沒有像iPhone 18 Pro那樣採用一體式機身設計，也沒有用於無線充電的玻璃面板視窗，是否表示不會支援MagSafe無線充電？

由於後蓋和相機平台之間沒有分離，表示整個背蓋可能像iPhone 18 Pro一樣採用玻璃材質。與iPhone Air不同，這款手機的相機平台並沒有延伸到裝置的整個寬度，而是在裝置背面大約四分之三的位置就停止了。