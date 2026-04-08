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科技
出版：2026-Apr-08 12:17
更新：2026-Apr-08 12:17

OPPO Find X9 Ultra 實機曝光 10倍光學變焦配雙2億像鏡頭

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OPPO Find X9 Ultra 實機曝光 10倍光學變焦配雙2億像鏡頭

OPPO Find X9 Ultra 實機曝光 10倍光學變焦配雙2億像鏡頭

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OPPO 旗艦 Find X9 Ultra 預計於4月21日在成都正式亮相，而近日已有Find X9 Ultra實機外觀在社交平台上流出!

從曝光的照片看來，Find X9 Ultra新機延續了標誌性的超大圓形相機模組，機背採用具備復古相機質感的荔枝紋素皮材質，與 Hasselblad 標誌相得益彰，展現出強烈的專業攝錄器材風格。

OPPO Find X9 Ultra 實機曝光，鏡頭模組上的標示顯示其焦段涵蓋了 14mm 超廣角至 230mm 超遠攝

OPPO Find X9 Ultra 實機曝光，鏡頭模組上的標示顯示其焦段涵蓋了 14mm 超廣角至 230mm 超遠攝

OPPO Find X9 Ultra相機規格：14-230mm 全焦段覆蓋

今次 Find X9 Ultra 的相機系統規格，鏡頭模組上的標示顯示其焦段涵蓋了 14mm 超廣角至 230mm 超遠攝。最受矚目的莫過於搭載 50MP Samsung ISOCELL JNL 感光元件的潛望式長焦鏡頭，支援 10 倍光學變焦，OPPO 更將其定位為「內置增距鏡」。

此外，主鏡頭與 3 倍長焦鏡頭傳聞將雙雙升級至 2 億像素。主鏡頭預計採用 Sony LYT-901 感光元件，擁有 f/1.5 超大光圈；而 3 倍人像長焦則使用 OmniVision OV52A 感光元件，搭配 f/2.2 光圈。配合 50MP 的超廣角鏡頭，這套四鏡組合在硬體層面幾乎填補了所有拍攝場景的空白。

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OPPO Find X9 Ultra配置：頂級效能與超大電池

除了攝影效能，基本規格同樣屬於第一梯隊。Find X9 Ultra 預計配備 6.82 吋 AMOLED 螢幕，支援 144Hz 刷新率。核心方面，新機將搭載高通最新的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器。為了支撐強大的運算與影像輸出，機身內置了高達 7,050mAh 的大容量電池，並提供 100W 有線快充與 50W 無線快充方案。

全球版確認：香港用家有期

對於海外用家而言，最令人振奮的消息莫過於全球版的確認。目前 Geekbench 跑分資料庫已出現代號為全球版本的數據，意味著這款以往大多僅在內地發售的 Ultra 機型，將會在短期內正式登陸國際市場。

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文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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