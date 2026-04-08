OPPO Find X9 Ultra 實機曝光 10倍光學變焦配雙2億像鏡頭

OPPO 旗艦 Find X9 Ultra 預計於4月21日在成都正式亮相，而近日已有Find X9 Ultra實機外觀在社交平台上流出!
從曝光的照片看來，Find X9 Ultra新機延續了標誌性的超大圓形相機模組，機背採用具備復古相機質感的荔枝紋素皮材質，與 Hasselblad 標誌相得益彰，展現出強烈的專業攝錄器材風格。
OPPO Find X9 Ultra相機規格：14-230mm 全焦段覆蓋
今次 Find X9 Ultra 的相機系統規格，鏡頭模組上的標示顯示其焦段涵蓋了 14mm 超廣角至 230mm 超遠攝。最受矚目的莫過於搭載 50MP Samsung ISOCELL JNL 感光元件的潛望式長焦鏡頭，支援 10 倍光學變焦，OPPO 更將其定位為「內置增距鏡」。
此外，主鏡頭與 3 倍長焦鏡頭傳聞將雙雙升級至 2 億像素。主鏡頭預計採用 Sony LYT-901 感光元件，擁有 f/1.5 超大光圈；而 3 倍人像長焦則使用 OmniVision OV52A 感光元件，搭配 f/2.2 光圈。配合 50MP 的超廣角鏡頭，這套四鏡組合在硬體層面幾乎填補了所有拍攝場景的空白。
OPPO Find X9 Ultra配置：頂級效能與超大電池
除了攝影效能，基本規格同樣屬於第一梯隊。Find X9 Ultra 預計配備 6.82 吋 AMOLED 螢幕，支援 144Hz 刷新率。核心方面，新機將搭載高通最新的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器。為了支撐強大的運算與影像輸出，機身內置了高達 7,050mAh 的大容量電池，並提供 100W 有線快充與 50W 無線快充方案。
全球版確認：香港用家有期
對於海外用家而言，最令人振奮的消息莫過於全球版的確認。目前 Geekbench 跑分資料庫已出現代號為全球版本的數據，意味著這款以往大多僅在內地發售的 Ultra 機型，將會在短期內正式登陸國際市場。
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