Galaxy S27 Pro或成系列新成員 Samsung將其定位僅次Ultra

市場對 Samsung下一代旗艦手機的關注度從未減退，儘管 Galaxy S26 系列才剛在不久前站穩腳跟，有關預計於 2027 年初發表的 Galaxy S27 系列消息已開始流傳。據南韓媒體 ETNews 引述產業鏈消息指出，Samsung正考慮調整其產品策略，在原有的基礎、Plus 及 Ultra 三款機型之外，額外增設一款名為 Galaxy S27 Pro 的全新成員。
Galaxy S27 Pro 或設防偷窺螢幕
這款傳聞中的 Galaxy S27 Pro 並非只是規格略微提升的進階版，而是被定位為僅次於 Ultra 。業界認為，S27 Pro 的核心硬體配置將大幅度向 Ultra 型號看齊，甚至會繼承 Galaxy S26 Ultra 首次引進的高端功能，例如具備高度隱私保護技術的螢幕設計。這項功能在商務與日常使用中能有效限制旁人從側面窺視螢幕內容，對於注重資訊安全的用戶具備極強吸引力。
Galaxy S27 Pro 與 Ultra 型號之間仍存在明顯的市場區隔。最主要的差異點在於 S27 Pro 預計將移除對 S Pen 手寫筆的支援，並可能在機身尺寸上做出微調。對於不習慣使用觸控筆，但又渴望擁有最強處理器與頂級相機規格的玩家來說，這款 Pro 型號提供了一個更純粹的高端選擇。值得留意的是，類似的 Pro 機型傳聞在 S26 系列發表前也曾一度傳出，但 Samsung當時最終選擇維持現狀。
目前距離 Galaxy S27 系列的正式發表仍有一段相當長的時日，SAMSUNG 是否會正式採納四機型策略，還是會如往年般回歸保守路線，仍需視後續供應鏈的動向而定。不過，隨著行動裝置市場競爭激烈，增加 Pro 型號能讓 Samsung的旗艦系列產品線更加完整。
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