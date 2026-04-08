Galaxy S27 Pro或成系列新成員 Samsung將其定位僅次Ultra

市場對 Samsung下一代旗艦手機的關注度從未減退，儘管 Galaxy S26 系列才剛在不久前站穩腳跟，有關預計於 2027 年初發表的 Galaxy S27 系列消息已開始流傳。據南韓媒體 ETNews 引述產業鏈消息指出，Samsung正考慮調整其產品策略，在原有的基礎、Plus 及 Ultra 三款機型之外，額外增設一款名為 Galaxy S27 Pro 的全新成員。

Galaxy S27 Pro 或設防偷窺螢幕

這款傳聞中的 Galaxy S27 Pro 並非只是規格略微提升的進階版，而是被定位為僅次於 Ultra 。業界認為，S27 Pro 的核心硬體配置將大幅度向 Ultra 型號看齊，甚至會繼承 Galaxy S26 Ultra 首次引進的高端功能，例如具備高度隱私保護技術的螢幕設計。這項功能在商務與日常使用中能有效限制旁人從側面窺視螢幕內容，對於注重資訊安全的用戶具備極強吸引力。