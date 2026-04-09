Nothing傳開發AI智能眼鏡 透明美學再進化挑戰 Meta

這款備受期待的智能眼鏡預計會承襲 Nothing 標誌性的透明設計，將內部零件與精密構造轉化為視覺美學的一部分。在硬體規格上，該設備計畫整合內建鏡頭、咪高風與揚聲器，提供基本的攝錄與音訊互動功能。為了確保佩戴的輕便性與舒適度，Nothing 傾向採取與 Meta 類似的技術路徑，將複雜的 AI 運算交由連動的智能手機或雲端伺服器處理，避免機身因過度負載而變得厚重，維持日常穿搭的實用性。

Nothing 的這項新動作象徵其產品策略的重大轉型，未來品牌將不再僅僅專注於硬體外觀，而是致力於構建一個由個人化作業系統與智能代理組成的生態環境。透過 AI 語音互動與視覺識別技術，Nothing 希望能大幅減少用戶對於傳統手機螢幕的依賴，讓科技更自然地融入日常生活。

在 2027 年正式推出眼鏡產品之前，Nothing 預計會在今年稍晚率先發布一款深度融合 AI 體驗的新一代無線耳機。這款耳機將作為生態系統的先遣部隊，測試市場對於 AI 穿戴式耳機裝置的接受程度。