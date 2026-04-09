OPPO Find X9s Pro 跑分出爐 首配哈蘇增距鏡（有片）

隨著4月21日發表會日期漸近，OPPO 旗艦新手機 Find X9s Pro 的規格資訊正全方位流出。據最新的市場情報與跑分數據，這款定位僅次於 Ultra 的機型展現出強悍的競爭力，不僅在效能上搭載了聯發科最新的頂級晶片，更引入了手機界罕見的硬體擴充配件。

預載Android 16

近日在 Geekbench 6.6 跑分資料庫中，型號為 PME110 的裝置正式曝光，預計正是傳聞中的 Find X9s Pro。數據顯示，該機在單核心測試中取得 3,463 分，多核心則衝上 10,174 分，效能表現極其強勁。這主要歸功於其內置的 Dimensity 9500 處理器，並輔以 16GB 大容量記憶體。在軟體方面，Find X9s Pro 將直接預載基於 Android 16 開發的 ColorOS 16 系統，確保用戶享有最新的系統特性與流暢度。