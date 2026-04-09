OPPO Find X9s Pro 跑分出爐 首配哈蘇增距鏡（有片）

隨著4月21日發表會日期漸近，OPPO 旗艦新手機 Find X9s Pro 的規格資訊正全方位流出。據最新的市場情報與跑分數據，這款定位僅次於 Ultra 的機型展現出強悍的競爭力，不僅在效能上搭載了聯發科最新的頂級晶片，更引入了手機界罕見的硬體擴充配件。
預載Android 16
近日在 Geekbench 6.6 跑分資料庫中，型號為 PME110 的裝置正式曝光，預計正是傳聞中的 Find X9s Pro。數據顯示，該機在單核心測試中取得 3,463 分，多核心則衝上 10,174 分，效能表現極其強勁。這主要歸功於其內置的 Dimensity 9500 處理器，並輔以 16GB 大容量記憶體。在軟體方面，Find X9s Pro 將直接預載基於 Android 16 開發的 ColorOS 16 系統，確保用戶享有最新的系統特性與流暢度。
除了效能外，影像系統無疑是 Find X9s Pro 的最大亮點。網路流出的短片顯示，OPPO 這次與哈蘇（Hasselblad）深度合作，開發出一款選配的專屬增距鏡。這款配件能與手機背部的攝錄模組結合，進一步提升變焦範圍與成像細節。儘管目前僅為預熱階段，但這種比擬專業相機的硬體擴展方式，顯示出 OPPO 意圖在影像市場中尋求差異化的野心。
硬體配置方面，Find X9s Pro 預計配備 6.32 吋的 OLED 螢幕，支持 144Hz 更新率。影像系統則可能採用雙 2 億萬像方案，包含主鏡頭以及具備 2.8 倍光學變焦的潛望式長焦鏡頭。最令人驚訝的是，在僅有 198g 的機身重量下，這款手機竟然塞進了 7,025 mAh 的超大容量電池，並支持 80W 有線閃充與 50W 無線充電，成功在續航與手感之間取得平衡。
在外觀選擇上，Find X9s Pro 預計提供四種獨特配色，包括典雅的大地白、充滿科技感的原生鈦、活潑的活力橙，以及帶有自然氣息的逐風綠。Oppo 將於4月21日在中國市場正式發布 Find X9s 系列與 Find X9 Ultra，屆時關於哈蘇增距鏡的具體運作方式與售價資訊將會全面公開。
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