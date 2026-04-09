FUJIFILM instax mini 13全新即影即有相機　粉色新造形＋自拍計時器功能重點睇

富士推出全新即影即有相機instax mini 13，換上時代感Pop風格設計, 外型比上一代更圓潤立體，外形如充氣質感般，推出5款清新春日配色，更首次加入自拍計時器功能，相信必會成為新一代潮物！

機身不再是方方正正，反而採用充滿玩味的設計，以圓潤立體的Pop風格造型為特點，極具時代感。相機正面有金屬銀色標誌，側面則採用環繞式設計，並印有品牌標誌。相機推出5款清新柔和配色，包括夢幻紫、糖果粉、冰雪藍、湖水綠及陶瓷白。

全新加入的2秒及10秒自拍計時器，大大提升了自拍時在姿勢、構圖及拍攝距離上的自由度。只需撥動快門鍵上的自拍計時器撥桿，即可設定計時器，特別適合手持自拍及遠距離拍攝。隨機附送相機角度調整配件，無需使用三腳架，即可輕鬆調整相機的擺放角度。

近拍模式及自動曝光

「近拍模式」適合近距離拍攝與自拍，具備視差修正功能，可調整取景框的構圖使其與實際印出的範圍一致，無需偏移取景框中心點即可準確拍攝。「自動曝光」功能會根據拍攝場景自動調整快門速度及閃光燈強度，確保在任何環境下都能獲得最佳亮度的照片。

全新手機應用程式

更新了智能手機應用程式「instax UP!」，可輕鬆將instax列印相片數碼化。掃描功能加入AI技術，大幅提升掃描精準度，掃描出更加清晰乾淨的instax數碼影像，同時可將instax mini 13拍攝的相片數碼化，並透過instax UP!直接分享至社交平台。FUJIFILM instax mini 13將在4月上旬率先在HOP及Studio發售，並於6月下旬公開發售，售價$890。

