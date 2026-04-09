moto razr fold 首款大摺疊手機 5月發布

moto 宣布首款大摺疊屏幕手機 moto razr fold 於5月發布。這款新摺機的透過多項數據刷新了市場對於大摺疊手機便攜性的認知。

moto razr fold 的設計核心在於改善大屏幕手機的手感。新機展開後的單邊厚度僅為 4.55mm 至 4.6mm，即便在摺疊狀態下，厚度也維持在 9.89mm 至 9.9mm 之間，配合 244g 的機身重量，能提供接近傳統直板手機的持握感。

屏幕顯示方面，moto razr fold採用內外雙屏配置。外屏為 6.6 吋 OLED 屏幕，支持 165Hz 高刷新率及高達 6000nits 的峰值亮度，並首發搭載康寧大猩猩玻璃。內屏則是一塊 8.1 吋 2K 屏幕，具備 144Hz 刷新率與 6200nits 峰值亮度。兩款屏幕均獲得 Pantone 色彩認證，完整覆蓋 100% DCI-P3 色域並支持 HDR10+ 標準，確保色彩還原準確。