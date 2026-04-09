moto razr fold 首款大摺疊手機 5月發布

moto 宣布首款大摺疊屏幕手機 moto razr fold 於5月發布。這款新摺機的透過多項數據刷新了市場對於大摺疊手機便攜性的認知。
moto razr fold 的設計核心在於改善大屏幕手機的手感。新機展開後的單邊厚度僅為 4.55mm 至 4.6mm，即便在摺疊狀態下，厚度也維持在 9.89mm 至 9.9mm 之間，配合 244g 的機身重量，能提供接近傳統直板手機的持握感。
屏幕顯示方面，moto razr fold採用內外雙屏配置。外屏為 6.6 吋 OLED 屏幕，支持 165Hz 高刷新率及高達 6000nits 的峰值亮度，並首發搭載康寧大猩猩玻璃。內屏則是一塊 8.1 吋 2K 屏幕，具備 144Hz 刷新率與 6200nits 峰值亮度。兩款屏幕均獲得 Pantone 色彩認證，完整覆蓋 100% DCI-P3 色域並支持 HDR10+ 標準，確保色彩還原準確。
影像配置上，moto razr fold 配備 5000 萬像素三鏡頭系統。主鏡頭採用 Sony LYTIA 828 感光元件，擁有 f/1.6 大光圈與 OIS 光學防震。此外，機身還包含 122° 超廣角微距鏡頭，以及支持 3 倍光學變焦的 LYTIA 600 潛望式長焦鏡頭，涵蓋日常大部分拍攝需求。
一鍵使用AI功能
性能方面，新機搭載最新的 Snapdragon 8 Gen 5 處理器。為支援強大效能，機身內置 6000mAh 大容量電池，支持 80W 有線快充與 50W 無線快充。耐用性上，整機符合 IP48/IP49 級別的防護標準。值得留意的是，moto 在機身側面加入了獨立 AI 按鍵，用戶可一鍵喚醒各項 AI 功能等。
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