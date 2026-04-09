華為Pura 90最新效果圖流出 機背設計大改

4月份到來，華為年度影像旗艦 Pura 90 系列 的消息節奏明顯加快。近日在微博等社交平台上，一組被指為「最接近真機」的效果圖流出。

這次流出的Pura 90效果圖中，華為保留了 Pura 系列標誌性的三角形鏡頭排列，但細節上有了顯著變化。三角形框架似乎向中心稍微延伸，並放置在一個寬闊的矩形底板上。

據 Pura 90 效果圖顯示，模組內部的三顆鏡頭分布有序，兩枚圓環垂直排列於一側，另一顆則位於中心位置。值得注意的是，XMAGE 品牌標誌與 LED 補光燈被安置在三角形邊框之外，整體視覺平衡感更強，機械感十足。