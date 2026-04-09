華為Pura 90最新效果圖流出 機背設計大改

4月份到來，華為年度影像旗艦 Pura 90 系列 的消息節奏明顯加快。近日在微博等社交平台上，一組被指為「最接近真機」的效果圖流出。
這次流出的Pura 90效果圖中，華為保留了 Pura 系列標誌性的三角形鏡頭排列，但細節上有了顯著變化。三角形框架似乎向中心稍微延伸，並放置在一個寬闊的矩形底板上。
據 Pura 90 效果圖顯示，模組內部的三顆鏡頭分布有序，兩枚圓環垂直排列於一側，另一顆則位於中心位置。值得注意的是，XMAGE 品牌標誌與 LED 補光燈被安置在三角形邊框之外，整體視覺平衡感更強，機械感十足。
提供黑白粉青綠紅金6隻顏色選擇
除了外型變革，配色方案同樣是 Pura 90 系列的重頭戲。博主 @SuperDimensional 指出，新機將提供包括黑、白、粉、青綠、紅及金色在內的六種選擇。與過往常見的漸變色不同，這批效果圖呈現的是一種深邃的高光鏡面質感，背板在光線照射下會產生流動的光影效果。
早前有傳聞稱 Pura 90 會借鑒 P20 系列標誌性的「極光色」設計，雖然最新效果圖更偏向純色光感，但這也反映出華為在材質與鍍膜技術上的持續研發。無論是回歸經典色彩還是採用全新工藝，Pura 90 顯然旨在強化其「時尚影像旗艦」的定位。
綜合目前市場資訊，Pura 90 系列預計將全面轉向直屏設計，這對於追求精準觸控與保護貼兼容性的用戶來說無疑是利好消息。在核心規格方面，據悉將搭載新一代 Kirin 9030 Pro 芯片，並可能在 Ultra 或 Pro Max 型號上引入2億像素潛望式長焦鏡頭以及回歸的伸縮鏡頭結構。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載