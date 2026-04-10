Samsung The Movingstyle觸控螢幕 首創手柄設計落地支架靈活便攜

試想像在家中不同地方都可以有專屬螢幕——Samsung The Movingstyle集美學與實用功能的觸控式便攜螢幕，可在家居或辦公不同場景，隨時隨地上網、煲劇、打機，盡享靈活自由的視聽娛樂空間。

全新The Movingstyle流動顯示器不須像電視或顯示器般只能定點使用，為一款能隨時移動的多功能工具。內藏滾輪的可移動座地架，讓這27吋QHD觸控式螢幕輕鬆移動，並在橫屏和直屏模式以及不同角度間隨意切換。

特設手柄靈活移動

顯示器附設手柄，在支架上取下即可四處走動；手柄亦可作為螢幕托架，毋須額外配件亦能放置於桌面，這項手柄設計贏得IFA最佳家庭娛樂獎及最佳設計獎兩項創新殊榮。顯示器內置可充電電池，提供約3小時的續航力，不需受插頭限制。