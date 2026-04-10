Samsung The Movingstyle觸控螢幕 首創手柄設計落地支架靈活便攜

試想像在家中不同地方都可以有專屬螢幕——Samsung The Movingstyle集美學與實用功能的觸控式便攜螢幕，可在家居或辦公不同場景，隨時隨地上網、煲劇、打機，盡享靈活自由的視聽娛樂空間。
全新The Movingstyle流動顯示器不須像電視或顯示器般只能定點使用，為一款能隨時移動的多功能工具。內藏滾輪的可移動座地架，讓這27吋QHD觸控式螢幕輕鬆移動，並在橫屏和直屏模式以及不同角度間隨意切換。
特設手柄靈活移動
顯示器附設手柄，在支架上取下即可四處走動；手柄亦可作為螢幕托架，毋須額外配件亦能放置於桌面，這項手柄設計贏得IFA最佳家庭娛樂獎及最佳設計獎兩項創新殊榮。顯示器內置可充電電池，提供約3小時的續航力，不需受插頭限制。
屏幕支援HDR10+ Adpative和120Hz刷新率，觸控螢幕能夠支援5點同時觸控操作，帶來更流暢的點擊、滑動和捲動操作，亦可透過Bixby語音控制及Galaxy Watch手勢操控。音效支援Dolby Atmos，帶來清晰沉浸的視聽效果。
多元化連接方式
可透過配備Wi-Fi支援、手機鏡射、USB-C和HDMI簡單連接，支援Apple AirPlay及Google Cast，或使用儲存空間分享來串流儲存在Galaxy流動設備上的內容，另亦有額外功能如Sketch Now流動電子畫板、電子音樂譜架、卡拉OK裝置等。
AI功能方面有Now Brief查閱日常行程及資訊、自訂Widgets如天氣、備忘錄、音樂、提示等。最新的One UI Tizen作業系統可用各種App及串流平台如Netflix及YouTube；訂閱制的Samsung Art Store可欣賞超過4,000件藝術作品，透過生成式桌布創作個人化的螢幕界面，打造充滿個人特色及藝術感的空間。The Movingstyle售價為$10,980，現已上市。查詢：3698 4698