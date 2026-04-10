Acoustune HSX ONE日本製藍牙耳機 科幻透明機身 內置分層金屬腔體

想享受純正日本音色的話，日系音響品牌Acoustune推出全新HSX ONE耳機，採用最潮的全透明機身，搭配金屬單元腔體，由耳機到充電盒都呈現獨特的機械美學與現代風格，帶來另類設計及極致音質。

HSX ONE耳機採用一體式分層結構設計，由CNC精密加工及陽極氧化處理的工藝級金屬腔體，與高透光感的聚碳酸酯無線模組組成，兩者區隔可杜絕電子訊號對聲音的干擾，令音色更加純淨。耳機面板上均配置實體按鍵，作播放／暫停功能。耳機拿出來或連接時更有藍或紅色燈效顯示，整個設計相當具科幻感。