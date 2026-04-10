Acoustune HSX ONE日本製藍牙耳機 科幻透明機身 內置分層金屬腔體

想享受純正日本音色的話，日系音響品牌Acoustune推出全新HSX ONE耳機，採用最潮的全透明機身，搭配金屬單元腔體，由耳機到充電盒都呈現獨特的機械美學與現代風格，帶來另類設計及極致音質。
HSX ONE耳機採用一體式分層結構設計，由CNC精密加工及陽極氧化處理的工藝級金屬腔體，與高透光感的聚碳酸酯無線模組組成，兩者區隔可杜絕電子訊號對聲音的干擾，令音色更加純淨。耳機面板上均配置實體按鍵，作播放／暫停功能。耳機拿出來或連接時更有藍或紅色燈效顯示，整個設計相當具科幻感。
第三代Myrinx單元
配備自主研發的第三代改良型Myrinx 10mm動圈單元，實現高解析度音質及寬廣的動態範圍，令音場更加廣闊具層次感，尤其是聽流行曲突顯細緻分明，樂器聲及人聲均富自然的溫暖細膩，音質達輕發燒級數。
採用入耳式設計，作為品牌首款配備ANC主動降噪功能的無線耳機，有效降低環境噪音達-35dB，實試降噪性能中規中矩，一般街道噪音都可隔絕，但人聲就未算可隔除，另亦同時有透通模式可供選擇。
支援無損音質
藍牙5.4支援aptX Adaptive、aptX Lossless、aptX、SBC及AAC等傳輸格式，音訊可保持高清傳輸。透過連接專屬ANIMA Studio應用程式，可調整裝置設定、更新韌體、切換ANC模式及提示聲音量等，不過App設計略嫌簡陋，亦經常連接失敗。
整體外觀設計相當加分，透明銀色的充電盒以外，另附上灰色的折疊式織布收納盒，兩者均支援無線充電功能，播放時間約為8小時。配色方面則有「石墨灰」及「透明色」兩款， 建議零售價$2,280，現已有售。查詢：2771 8209