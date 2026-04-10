iPhone Fold推出日期延遲？傳與iPhone 18 Pro一同亮相

近期關於 Apple 首款摺疊手機iPhone Fold傳聞層不斷，早前曾有消息指出摺疊 iPhone 在工程測試階段遭遇技術瓶頸，可能導致推出日期推遲。不過，據彭博社資深記者 Mark Gurman 最新的報告顯示，這項開發計劃似乎並未受阻。Gurman 引述知情人士的消息指出，Apple 依然維持原定節奏，最快會在今年9月的秋季發表會上，與 iPhone 18 Pro 一同亮相。

料iPhone Fold初期供應量有限

這份報告具體提到，雖然市場對研發進度有所疑慮，但摺疊 iPhone 的開發工作目前仍處於正常軌道。儘管如此，消費者在初期可能需要面臨供應量不足的問題。由於摺疊螢幕的生產工藝極為複雜，加上據傳 Apple 將採用精密度極高的 3D 打印技術來打造轉軸組件，這使得初期產能難以大規模提升。因此，即便該機能如期在9月發表，正式開售的時間點或將稍遲於 iPhone 18 Pro，首批供貨量預計會相當有限。