DJI 優惠｜Neo首度跌至$999 多款航拍機及 Mic系列同步減價

DJI 在香港推出 4 月份限時精選優惠，本次促銷活動涵蓋了空拍機、手持穩定器、無線收音咪及家用產品，其中最受矚目的焦點莫過於輕巧易用的 DJI Neo 。這款航拍機在優惠期間由原價 $1,399 大幅下調至 $999，成為極具競爭力的選擇 。此外，進階型號如 DJI AVATA 2、Mini 4 Pro 及全新的 DJI Flip 亦分別提供不同程度的套裝折扣，最高降幅超過千元。

除了航拍機類產品，DJI 在專業錄影與手持配件方面亦同步調整價格 。備受創作者青睞的 DJI Mic 2 與 Mic 3 系列無線收音咪，其兩發一收連充電盒套裝均錄得顯著跌幅，Mic 2 套裝售價降至 $1,469，而 Mic 3 則調整為 $2,099。手持雲台方面，Osmo Mobile 系列包括最新的 OM 8 以及具備價格優勢的 OM 7/7P 均在促銷之列，搭配 Osmo Action 系列運動相機的優惠 。